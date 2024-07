स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। नए हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 के नए कप्‍तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। लंका दौरे पर दोनों टीमों के बीच पहले 3 टी20 और फिर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सोमवार सुबह 10 बजे से नए हेड कोच गौतम गंभीर ने चीफ सिलेक्‍टर अजीत अगरकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद टीम इंडिया ने श्रीलंका के लिए उड़ान भरी। अब भारत की टी20 टीम कोलंबो पहुंच चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच भारतीय टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली और होटल के लिए रवाना हुई।

सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की कई तस्‍वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्‍वीरों में हेड कोच गौतम गंभीर के अलावा टी20 के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव, रवि बिश्‍नोई, रियान पराग, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह नजर आ रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 2 अगस्‍त से दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी करेंगे। टी20 विश्‍व कप 2024 के बाद कई प्‍लेयर्स को आराम दिया गया था। इस बीच युवा भारतीय टीम ने जिम्‍बाब्‍वे का दौरा किया था।

