SA W vs ENG W: Laura Wolvaardt का ऐतिहासिक शतक, बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड; मिताली-मंधाना की कर ली बराबरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वर्ल्ड कप 2027 का पहला वर्ल्ड कप मैच साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। मैच में साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक शतक जड़ दिया है। उन्होंने इस शतक की नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही कई अन्य उपलब्धियां भी हासिल की।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 319 रन बनाए। इस दौरान कप्तान लौरा ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने अपने वनडे करियर का 10वां शतक जड़ा और वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला कप्तान बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने ये शतक 115 गेंद में पूरा किया।

लौरा बनीं पहली साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी- महिला वर्ल्ड कप के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो लौरा वोल्वार्ड्ट वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी हैं। इससे पहले यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने किया था। इसके साथ ही उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में इंग्लैंड की नैट सीवर-ब्रंट की बराबरी कर ली है। वहीं, लौरा साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं।

महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बल्लेबाज- 15 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

14 - स्मृति मंधाना (भारत)

13 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)

12 - टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)

10 - नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)

10 - लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)* मिताली राज के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की इसके अलावा लौरा वोल्वार्ड्ट ने महिला वनडे वर्ल्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फिफ्टी जड़ने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह रिकॉर्ड भारत की दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज के नाम है। मिताली ने 36 वर्ल्ड कप पारियों में 13 बार 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया था। हालांकि, वोल्वार्ड्ट ने केवल 23 पारियों में ही उनके इस कारनामे की बराबरी कर ली है। इस लिस्ट में डेबी हॉकले और चार्लोट एडवर्ड्स का नाम भी शामिल है। उन दोनों खिलाड़ियों ने 12-12 बार ये कारनामा किया था।

महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक 50+ स्कोर- मिताली राज – 13 (36)

लौरा वोल्वार्ड्ट- 13 (23)*

डेबी हॉकले – 12 (43)

चार्लोट एडवर्ड्स -11 (28) लौरा के अन्य रिकॉर्ड - महिला वर्ल्ड कप नॉकआउट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 171* - हरमनप्रीत कौर बनाम ऑस्ट्रेलिया- 2017 सेमीफाइनल

170 - एलिसा हीली बनाम इंग्लैंड, 2022 फाइनल

169 - लौरा वोल्वार्ड्ट बनाम इंग्लैंड, 2025 सेमीफाइनल*

148* - नैट सीवर-ब्रंट बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2022 फाइनल महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 169 - लॉरा वोल्वार्ड्ट बनाम इंग्लैंड, 2025

102* - मारिजैन काप्प बनाम पाकिस्तान, 2013

101* - लिंडा ओलिवियर बनाम आयरलैंड, 2000

101 - ताजमिन ब्रिट्स बनाम न्यूजीलैंड, 2025 मंधाना के बाद बनीं दूसरी खिलाड़ी वहीं, लौरा वोल्वार्ड्ट महिला वनडे में 5000 रन बनाने वाली पहली साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बनीं। स्मृति मंधाना के बाद वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी सबसे तेज खिलाड़ी हैं। लौरा ने 117 पारियों में 5000 वनडे रन पूरे किए। वहीं, मंधाना ने 112 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।