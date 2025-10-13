IND vs WI 2nd Test: Shai Hope ने 2967 दिनों बाद जड़ा टेस्ट शतक, वेस्टइंडीज के लिए बनाया ऑल टाइम रिकॉर्ड
Shai Hope Ind vs Wi: शाई होप ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक जड़ा, जो आठ साल बाद उनका पहला टेस्ट शतक था। उन्होंने 9000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए। जॉन कैंपबेल के साथ मिलकर, होप ने 51 साल बाद भारत में एक ही टेस्ट की दूसरी पारी में दो वेस्टइंडीज बल्लेबाजों द्वारा शतक लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। यह उनकी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shai Hope: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने जॉन कैंपबेल की शानदार पारी को आगे बढ़ाते हुए भारत के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन शतक जड़ा। ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस शतक के साथ ही वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट में आठ साल बाद किसी बल्लेबाज ने शतक लगाया।
होप का पिछला टेस्ट शतक साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। अब 2025 में भारत के खिलाफ दूसरी पारी में उन्होंने 103 रनों की पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक था। इससे पहले उन्होंने अपने दोनों शतक 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाए थे।
इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराते हुए जर्मेन ब्लैकवुड का रिकॉर्ड तोड़ा। होप ने दो टेस्ट शतकों के बीच 58 पारियों का इंतजार किया, जबकि ब्लैकवुड के नाम यह रिकॉर्ड 47 पारियों का था।
Shai Hope के 9000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे
इस शतक के साथ ही होप (Shai Hope) ने रिचर्ड रिचसन को पीछे छोड़ते हुए वेस्टइंडीज की ओर से सभी फॉर्मेट में आठवें सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रिचर्डसन के नाम 21 शतक थे, जबकि होप अब 236 मैचों में 22 शतक जड़ चुके हैं।
इसके साथ ही उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 9,000 रन पूरे कर लिए। अब तक 236 अंतरराष्ट्रीय मैचों में होप ने 38.05 की औसत से 9,094 रन बनाए हैं, जिनमें 22 शतक और 41 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 170 रन है।
वनडे में सबसे ज्यादा सफलता
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज (Shai Hope) का सबसे सफल फॉर्मेट वनडे रहा है। उन्होंने 142 मैचों और 137 पारियों में 50.24 की शानदार औसत से 5,879 रन बनाए हैं। इसमें 18 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 170 रन है। वहीं, टेस्ट में शाई होप ने 43 टेस्ट मैच खेलते हुए 2005 रन बनाए हैं।
Shai Hope और John Campbell ने रचा इतिहास
जॉन कैंपबेल और शाई होप (John Campbell and Shai Hope created history IND vs WI 2nd Test) ने दिल्ली टेस्ट के दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के लिए शतकीय पारियां खेली। कैंपबेल ने 199 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 115 रन बनाए, जबकि होप ने 214 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली। कैंपबेल और होप के शतकों ने 51 साल पुरानी सूखी पारी को समाप्त किया। 1974 में बेंगलुरु में हुए भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट के बाद यह पहली बार है जब वेस्टइंडीज के दो बल्लेबाजों ने भारत में टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़े।
वेस्टइंडीज के दो बल्लेबाजों ने भारत में एक ही मैच में दूसरी पारी में शतक बनाए:-
1 - दिल्ली टेस्ट 2025 में जॉन कैंपबेल और शाई होप
2 - 1974 में बेंगलुरु टेस्ट में गॉर्डन ग्रीनिज और क्लाइव लॉयड
3 - 1948 में ईडन गार्डन्स टेस्ट में एवर्टन वीक्स और क्लाइड वालकॉट
