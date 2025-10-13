IND vs WI 2nd Test: Shai Hope ने 2967 दिनों बाद जड़ा टेस्ट शतक, वेस्टइंडीज के लिए बनाया ऑल टाइम रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shai Hope: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने जॉन कैंपबेल की शानदार पारी को आगे बढ़ाते हुए भारत के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन शतक जड़ा। ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस शतक के साथ ही वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट में आठ साल बाद किसी बल्लेबाज ने शतक लगाया।

होप का पिछला टेस्ट शतक साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। अब 2025 में भारत के खिलाफ दूसरी पारी में उन्होंने 103 रनों की पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक था। इससे पहले उन्होंने अपने दोनों शतक 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ ही लगाए थे।

इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराते हुए जर्मेन ब्लैकवुड का रिकॉर्ड तोड़ा। होप ने दो टेस्ट शतकों के बीच 58 पारियों का इंतजार किया, जबकि ब्लैकवुड के नाम यह रिकॉर्ड 47 पारियों का था। Shai Hope के 9000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे इस शतक के साथ ही होप (Shai Hope) ने रिचर्ड रिचसन को पीछे छोड़ते हुए वेस्टइंडीज की ओर से सभी फॉर्मेट में आठवें सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रिचर्डसन के नाम 21 शतक थे, जबकि होप अब 236 मैचों में 22 शतक जड़ चुके हैं।

इसके साथ ही उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 9,000 रन पूरे कर लिए। अब तक 236 अंतरराष्ट्रीय मैचों में होप ने 38.05 की औसत से 9,094 रन बनाए हैं, जिनमें 22 शतक और 41 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 170 रन है।

वनडे में सबसे ज्यादा सफलता दाएं हाथ के इस बल्लेबाज (Shai Hope) का सबसे सफल फॉर्मेट वनडे रहा है। उन्होंने 142 मैचों और 137 पारियों में 50.24 की शानदार औसत से 5,879 रन बनाए हैं। इसमें 18 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 170 रन है। वहीं, टेस्ट में शाई होप ने 43 टेस्ट मैच खेलते हुए 2005 रन बनाए हैं।