इसके साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास भी रच दिया। यह टी0 इंटरनेशनल में पावरप्‍ले में भारतीय टीम का संयुक्‍त रूप से सर्वाधिक स्‍कोर है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2021 में स्‍कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में पावरप्‍ले में 2 विकेट के नुकसानपर 82 रन बनाए थे।

Maiden T20I CENTURY for Sanju Samson! 🥳

What an exhilarating knock from the #TeamIndia opener 👏👏

That's the 2nd Fastest T20I century for India after Rohit Sharma 👌👌

