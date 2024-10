बांग्‍लादेश के कप्‍तान नजमुल हुसैन शान्तो ने कहा, "मैं पहले गेंदबाजी करके खुश हूं, टॉस मायने नहीं रखता। टीम में 2 बदलाव किए हैं। हैं. तंजीद और महेदी को जगह मिली है। हमें बल्लेबाज के रूप में जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है। हमें सुधार करने की जरूरत है। उम्मीद है कि हम 40 ओवरों में कुछ खास करेंगे।"

सीरीज में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो टीम 2-0 से आगे है। ग्‍वालियर में खेले गए पहले टी20 को भारतीय टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया था। सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 86 रन से जीता था।

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), नितीश रेड्डी, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मयंक यादव।

Have a look at #TeamIndia's Playing XI for the 3rd and Final #INDvBAN T20I 🙌

Live - https://t.co/ldfcwtHGSC@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/kQlLjRgpnt— BCCI (@BCCI) October 12, 2024