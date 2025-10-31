स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ऐतिहासिक रन चेज करके गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के सेमीफाइनल में 9 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से हरा दिया। नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर खेले गए मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 49.5 ओवर में 338 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। भारत ने तीसरी बार महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के फाइनल में जगह पक्‍की की।

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल में कई रिकॉर्ड्स टूटे। चलिए इन पर गौर करते हैं। 1) सबसे बड़ा रन चेज भारत ने 48.3 ओवर में पांच विकेट खोकर 339 रन बनाए। भारत ने अपने वनडे इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्‍य का सफल पीछा किया। महिला वनडे वर्ल्‍ड कप नॉकआउट मैच में भी यह सबसे बड़ा रन जेस रहा। पुरुष और महिला क्रिकेट में यह पहला मौका रहा, जब वनडे वर्ल्‍ड कप नॉकआउट मैच में 300 से ज्‍यादा रन के लक्ष्‍य का सफल पीछा किया गया।

महिला वनडे में 300 से ज्‍यादा लक्ष्‍य का सफल पीछा 339 - भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, नवी मुंबई, 2025 वर्ल्‍ड कप

331 - ऑस्‍ट्रेलिया बनाम भारत, विशाखापत्‍तनम, 2025 वर्ल्‍ड कप

302 - श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका, पोचफ्स्‍ट्रूम, 2024 2) जेमिमा रोड्रिग्‍ज के कीर्तिमान जेमिमा रोड्रिग्‍ज ने नाबाद 127 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। रोड्रिग्‍ज वनडे वर्ल्‍ड कप के नॉकआउट मैच में लक्ष्‍य का पीछा करते हुए शतक जमाने वाली पहली भारतीय महिला बैटर बनीं। रोड्रिग्‍ज ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मैच में शतक जमाने वाली हरमनप्रीत कौर के बाद दूसरी भारतीय महिला बैटर बनीं। नॉकआउट मैच में जेमिमा ने भारत की तरफ से दूसरा सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत स्‍कोर बनाया।

3) पार्टनरशिप और टीम रिकॉर्ड जेमिमा रोड्रिग्‍ज और हरमनप्रीत कौर के बीच 167 रन की साझेदारी हुई। यह महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के नॉकआउट मैच में भारत की तरफ से सर्वश्रेष्‍ठ साझेदारी बनीं। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया (338) ने महिला वर्ल्‍ड कप में अपना सबसे बड़ा स्‍कोर बनाया। इस मुकाबले में कुल 679 रन बने, जो महिला वनडे वर्ल्‍ड कप इतिहास में सबसे बड़ा कुल स्‍कोर रहा।