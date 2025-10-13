IND vs WI: MS Dhoni के बाद Shubman Gill की कप्तानी पर सवाल… भारत ने फॉलोऑन देकर दोहराया 2012 वाला कारनामा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरा मैच का चौथा दिन आज है। चौथे दिन के खेल में वेस्टइंडीज की टीम ने 97 ओवर के खेल तक 311/9 रन बना लिए हैं। दूसरे टेस्ट में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने पहली पारी 518 रन पर घोषित कर दी थी। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर ऑलआउट हुई। उस समय भारत के पास 270 रन की बढ़त थी।

इस सीरीज में विंडीट (West Indies Batting) की बैटिंग यूनिट को देखकर लग नहीं रहा था कि वह दूसरी पारी में भी इस स्कोर तक पहुंच पाएगी, लेकिन दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार बैटिंग की। जॉन कैंपबेल (John Campbell) ने शानदार शतकीय पारी खेली। उनके अलावा शाई होप (Shai Hope) ने भी शतक जड़ा। इस तरह विंडीज की टीम ने ना सिर्फ भारत के स्कोर तक पहुंची, बल्कि अब लीड हासिल कर उन्हें चौथी पारी में बैटिंग करने पर मजबूर कर दिया।

IND vs WI: भारत ने फॉलोऑन देकर दोहराया 13 साल पुराना इतिहास दरअसल, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 41 बार फॉलोऑन दिया है, उसमें से केवल तीन ही बार उसे चौथी पारी में दोबारा बैटिंग करनी पड़ी है, जिनमें से आखिरी बार उसे नवंबर 2012 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ा था। उस वक्त टीम इंडिया की कप्तानी एमएस धोनी के पास थी। मौजूदा टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में से किसी ने भी उस समय (2012 वाली टीम) तक डेब्यू नहीं किया था।