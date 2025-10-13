Language
    IND vs WI: MS Dhoni के बाद Shubman Gill की कप्तानी पर सवाल… भारत ने फॉलोऑन देकर दोहराया 2012 वाला कारनामा

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    IND vs WI Team India Follow On: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 320 से अधिक रन बनाए। पहली पारी में 518 रन बनाकर भारत ने 270 रनों की बढ़त ली थी, लेकिन जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) के शतकों की बदौलत वेस्टइंडीज ने न केवल भारत के स्कोर की बराबरी की बल्कि अब बढ़त भी ले ली है, जिससे भारत को चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यह 13 साल बाद ऐसा मौका है जब फॉलोऑन देने के बाद भारत को फिर से बल्लेबाजी करनी होगी।

    IND vs WI: भारत ने फॉलोऑन देकर दोहराया 2012 वाला कारनामा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरा मैच का चौथा दिन आज है। चौथे दिन के खेल में वेस्टइंडीज की टीम ने 97 ओवर के खेल तक 311/9 रन बना लिए हैं। दूसरे टेस्ट में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने पहली पारी 518 रन पर घोषित कर दी थी। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर ऑलआउट हुई। उस समय भारत के पास 270 रन की बढ़त थी। 

    इस सीरीज में विंडीट (West Indies Batting) की बैटिंग यूनिट को देखकर लग नहीं रहा था कि वह दूसरी पारी में भी इस स्कोर तक पहुंच पाएगी, लेकिन दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार बैटिंग की। जॉन कैंपबेल (John Campbell) ने शानदार शतकीय पारी खेली। उनके अलावा शाई होप (Shai Hope) ने भी शतक जड़ा। इस तरह विंडीज की टीम ने ना सिर्फ भारत के स्कोर तक पहुंची, बल्कि अब लीड हासिल कर उन्हें चौथी पारी में बैटिंग करने पर मजबूर कर दिया।

    IND vs WI: भारत ने फॉलोऑन देकर दोहराया 13 साल पुराना इतिहास

    दरअसल, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 41 बार फॉलोऑन दिया है, उसमें से केवल तीन ही बार उसे चौथी पारी में दोबारा बैटिंग करनी पड़ी है, जिनमें से आखिरी बार उसे नवंबर 2012 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ा था। उस वक्त टीम इंडिया की कप्तानी एमएस धोनी के पास थी। मौजूदा टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में से किसी ने भी उस समय (2012 वाली टीम) तक डेब्यू नहीं किया था। 

    अगर बात करें भारत-इंग्लैंड के बीच 2012 में खेले गए उस टेस्ट मैच की तो उस मैच में टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत मिली थी।

    IND vs WI: वेस्टइंडीज की टीम ऑलआउट के करीब

    वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में बैटिंग कर रही है। वेस्टइंडीज का स्कोर खबर लिखें जाने तक 320 रन के पार कर चुका है और उसके 9 विकेट गिरे हैं। जेडनसील्स और जस्टिन ग्रीव्स नॉटआउट बल्लेबाज हैं। वेस्टइंडीज की ओर से शाईहोप ने 103 रन और जॉनकैंपबेल ने 115 रन की पारी खेली हैं। वहीं, चौथे दिन के खेल में भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को सफलता मिली हैं। 

