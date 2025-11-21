Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ashes Series: मिचेल स्टार्क ने 34 साल बाद दोहराया बड़ा कारनामा, पर्थ में 'सत्ता' जमा चकनाचूर कर दिए कई रिकॉर्ड

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज की शुरुआत शानदार अंदाज में की है और पहले ही दिन सात विकेट चटकाकर इंग्लैंड को सस्ते में ढेर कर दिया। स्टार्क ने अपने इस प्रदर्शन से कई रिकॉर्ड बनाए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मिचेल स्टार्क ने पहले ही दिन लिए सात विकेट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही ऐसा कहर बरपाया जिसने कई रिकॉर्ड धवस्त कर दिए। इसी के साथ स्टार्क ने 34 साल बाद एक बहुत बड़ा काम किया है। स्टार्क ने मैच की पहली पारी में सात विकेट लिए जिसके कारण इंग्लैंड की टीम 172 रनों पर ही ढेर हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टार्क ने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर सात विकेट अपने नाम किए। स्टार्क का ये टेस्ट में अभी तक का बेस्ट प्रदर्शन है। उन्होंने इंग्लैंड की पारी का पहला विकेट भी अपने नाम किया और आखिरी विकेट भी। उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। 33वें ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने मार्क वुड को आउट कर इंग्लैंड की पारी का अंत कर दिया।

    बना दिए रिकॉर्ड

    स्टार्क इस सदी के सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने हैं जिन्होंने घर में खेलते हुए एशेज में एक पारी में सात विकेट लिए हैं। इसके अलावा साल 1990-91 के बाद वह ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन सात विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले ये काम 34 साल पहले क्रैग मैक्डरमोट ने किया था। स्टार्क ने इस मैच के पहले ही ओवर में विकेट लिया। ये टेस्ट में कुल 24वीं बार था जब स्टार्क ने पहले ही ओवर में टीम को सफलता दिलाई है।

    इंग्लैंड की पारी महज 197 गेंदों पर ढेर हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया में एशेज की गेंदों के लिहाज से तीसरी सबसे छोटी पारी है। स्टार्क का ये प्रदर्शन पर्थ स्टेडिम में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है।

    ऐसी रही इंग्लैंड की पारी

    जैक क्रॉली के बाद स्टार्क ने दूसरे सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। वह 20 गेंदों पर 21 रन ही बना पाए। जो रूट को भी स्टार्क ने टिकने नहीं दिया और बिना खाता खोले आउट कर दिया। रूट सात गेंदों पर बिना रन बनाए लौट गए। कैमरन ग्रीन ने ओली पोप को आउट किया जो इंग्लैंड के दूसरे बेस्ट स्कोरर रहे। पोप ने 46 रन बनाए। बेन स्टोक्स को स्टार्क ने छह रनों से आगे नहीं जाने दिया।

    टीम के बेस्ट स्कोरर रहे हैरी ब्रूक को अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे ब्रेंडन डोगेट ने अपना शिकार बनाया। ब्रूक ने 61 गेंदों का सामना कर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 52 रन बनाए। स्टार्क ने फिर जैमी स्मिथ (33), गस एटकिंसन (1) को भी अपना शिकार बनाया।

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG: मिचेल स्‍टार्क की खूंखार गेंदबाजी, जो रूट को '0' पर आउट करके एशेज में पूरा किया अपने विकेटों का 'शतक'

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG Ashes Series: एशेज खिताब का सूखा खत्म करने उतरेगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में खराब रहा है अंग्रेजों का रिकॉर्ड