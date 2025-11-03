Deepti Sharma ने रचा इतिहास... ICC World Cup में बनाया वो रिकॉर्ड, जो आजतक कोई भी नहीं कर सका हासिल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Deepti Sharma Record: 47 साल का लंबा इंतजार, अधूरे सपने और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार रविवार यानी 2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हाथों विश्व कप की ट्रॉफी आई। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर हरमनप्रीत ब्रिगेड ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया।

ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था। फाइनल मैच में दीप्ति शर्मा ने बैट और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। उन्होंने पहले 58 रन की पारी खेली। वहीं, गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अपना पंजा खोला।

इस तरह स्टार महिला ऑलराउंडर ने भारत को विश्व कप जिताने में काफी योगदान किया। उन्हें मैच के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी नवाजा गया। इतना ही नहीं, दीप्ति ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज किया, जो आज तक पुरुष हो या महिला क्रिकेटर कोई भी नहीं हासिल कर सका है।

Deepti Sharma ने रचा इतिहास दरअसल, दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ऐसी पहली क्रिकेटर (पुरुष और महिला) बन गई है है, जिन्होंने 200 रन और 20 विकेट लेने का कारनामा एक विश्व कप एडिशन में किया। इस विश्व कप में उन्होंने 9 मैचों में 215 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 30 का रहा और स्ट्राइक रेट 90 का। उनके बल्ले से कुल तीन अर्धशतक निकले। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। दीप्ति ने कुल 22 विकेट लिए, जिसमें फाइनल में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/39 का रहा।