Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Deepti Sharma ने रचा इतिहास... ICC World Cup में बनाया वो रिकॉर्ड, जो आजतक कोई भी नहीं कर सका हासिल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    Deepti Sharma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे विश्व कप जीता। इस ऐतिहासिक जीत में दीप्ति शर्मा ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने फाइनल में 58 रन बनाए और 5 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। दीप्ति शर्मा ऐसी पहली क्रिकेटर (पुरुष या महिला) बन गई हैं जिन्होंने एक ही विश्व कप में 200 से अधिक रन (215) और 20 से अधिक विकेट (22) लिए हैं।    

    prefferd source google
    Hero Image

    Deepti Sharma ने रचा इतिहास... ICC World Cup में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Deepti Sharma Record: 47 साल का लंबा इंतजार, अधूरे सपने और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार रविवार यानी 2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हाथों विश्व कप की ट्रॉफी आई। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर हरमनप्रीत ब्रिगेड ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था। फाइनल मैच में दीप्ति शर्मा ने बैट और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। उन्होंने पहले 58 रन की पारी खेली। वहीं, गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अपना पंजा खोला। 

    इस तरह स्टार महिला ऑलराउंडर ने भारत को विश्व कप जिताने में काफी योगदान किया। उन्हें मैच के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी नवाजा गया। इतना ही नहीं, दीप्ति ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज किया, जो आज तक पुरुष हो या महिला क्रिकेटर कोई भी नहीं हासिल कर सका है। 

    Deepti Sharma ने रचा इतिहास

    दरअसल, दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ऐसी पहली क्रिकेटर (पुरुष और महिला) बन गई है है, जिन्होंने 200 रन और 20 विकेट लेने का कारनामा एक विश्व कप एडिशन में किया।

    इस विश्व कप में उन्होंने 9 मैचों में 215 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 30 का रहा और स्ट्राइक रेट 90 का। उनके बल्ले से कुल तीन अर्धशतक निकले। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। दीप्ति ने कुल 22 विकेट लिए, जिसमें फाइनल में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/39 का रहा। 

    इसके साथ ही वह विश्व कप फाइनल (ICC Women's World Cup 2025) में पांच विकेट लेने वाली भी पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं और उनके नाम अभी विश्व कप के किसी एक एडिशन में बतौर भारतीय सबसे ज्यादा विकेट लेने का भी रिकॉर्ड बन गया है। उन्होंने शुभांगी कुलकर्णी और नीतू डेविड के रिकॉर्ड को पछाड़ा, जिन्होंने किसी एक एडिशन में 20 विकेट लिए थे। 

    India's Women Team को कितनी प्राइज मनी मिली?

    • पुरुषों से भी ज्यादा इनामी राशि भारतीय महिला टीम को मिली।
    • 40 करोड़ रुपये मिले भारतीय महिला टीम को मिले
    • उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को मिले - 19.77 करोड़ रुपये 
    • सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को मिले- 9.89 करोड़ रुपये
    • 35.27 करोड़ रुपये चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिले थे 2023 वनडे विश्व कप में

    यह भी पढ़ें- IND W vs SA W: बेटियों की जीत पर देहरादून में आधी रात रंगीन हुआ आसमान, खूब हुई आतिशबाजी

    यह भी पढ़ें- IND W vs SA W: चैंपियन कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत कौर ने क्या-क्या कहा, किसे दिया जीत का श्रेय? मिताली का नहीं लिया नाम