जिम्‍बाब्‍वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने तनजानिया के खिलाफ शतक जड़कर वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बना दिया। ब्रायन बेनेट क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्‍ट वनडे और टी20 आई) में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्‍लेबाज बने। बेनेट ने तनजानिया के खिलाफ 60 गेंदों में 15 चौके और दो छक्‍के की मदद से 111 रन बनाए। जिम्‍बाब्‍वे ने तनजानिया को 113 रन के विशाल अंतर से मात दी।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जिम्‍बाब्‍वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने मंगलवार को तनजानिया के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रच दिया। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्‍ड कप अफ्रीका रीजनल फाइनल 2025 में ग्रुप-बी के मुकाबले में बेनेट ने वर्ल्‍ड रिकॉर्ड स्‍थापित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्रायन बेनेट ने 60 गेंदों में 15 चौके और दो छक्‍के की मदद से 111 रन बनाए। उनकी पारी की बदौलत जिम्‍बाब्‍वे ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 221 रन बनाए। जवाब में तनजानिया की पूरी टीम 18.4 ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। इस तरह जिम्‍बाब्‍वे ने 113 रन से मैच अपने नाम किया।

बेनेट का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड ब्रायन बेनेट क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्‍लेबाज बने। बेनेट ने 21 साल और 342 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्‍तान के पूर्व बल्‍लेबाज अहमद शहजाद के नाम दर्ज था। शहजाद ने 22 साल और 127 दिन की उम्र में तीनों प्रारूपों में सैकड़ा जमाने का काम किया।

भारतीय टेस्‍ट कप्‍तान शुभमन गिल सबसे कम उम्र में तीनों प्रारूपों में शतक जमाने वालों की लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर काब‍िज हैं। गिल ने 23 साल और 146 दिन की उम्र में यह कमाल किया था। सुरेश रैना और केएल राहुल इसकी टॉप-5 लिस्‍ट को पूरा करते हैं।

तीनों प्रारूपों में शतक जमाने वाले टॉप-5 बल्‍लेबाज 21 साल और 342 दिन - ब्रायन बेनेट (जिम्‍बाब्‍वे)

22 साल और 127 दिन - अहमद शहजाद (पाकिस्‍तान)

23 साल और 146 दिन - शुभमन गिल (भारत)

23 साल और 241 दिन - सुरेश रैना (भारत)

24 साल और 131 दिन - केएल राहुल (भारत) राहुल-गिल इस मामले में आगे वैसे, ब्रायन बेनेट तीनों प्रारूपों में सबसे कम पारियों में शतक जमाने के मामले में पांचवें स्‍थान पर काबिज हैं। बेनेट ने 72 पारियों में तीनों प्रारूपों में शतक ठोके। इस लिस्‍ट में शीर्ष स्‍थान पर भारत के बल्‍लेबाज केएल राहुल काबिज हैं। राहुल ने केवल 20 पारियों में तीनों प्रारूपों में शतक जमाया था।

शुभमन गिल सबसे कम पारियों में तीनों प्रारूपों में शतक जमाने के मामले में दूसरे स्‍थान पर जमे हुए हैं। गिल ने 52 पारियों में यह कमाल किया था। ऑस्‍ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्‍लेबाज जोश इंग्लिस इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर हैं।

सबसे कम पारियों में तीनों प्रारूपों में शतक जमाने वाले बल्‍लेबाज 20 पारी - केएल राहुल (भारत)

52 पारी - शुभमन गिल (भारत)

56 पारी - जोश इंग्लिस (ऑस्‍ट्रेलिया)

70 पारी - मोहम्‍मद रिजवान (पाकिस्‍तान)

72 पारी - ब्रायन बेनेट (जिम्‍बाब्‍वे) जिम्‍बाब्‍वे शीर्ष पर बरकरार बता दें कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्‍ड कप अफ्रीका रीजनल फाइनल 2025 में ग्रुप-बी में जिम्‍बाब्‍वे की टीम शीर्ष स्‍थान पर काबिज है। उसने अपने तीनों मैच जीते हैं। तनजानिया तीन में से दो मैच जीतकर दूसरे स्‍थान पर काबिज है। युगांडा और बोसवाना का खाता नहीं खुला है और दोनों क्रमश: तीसरे व चौथे स्‍थान पर हैं।