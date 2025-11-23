Babar Azam T20I Record: विराट कोहली के बराबर पहुंचे बाबर आजम, रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम दूर
पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ओपनिंग करने उतरे। इन दोनों प्लेयर्स ने पहले विकेट के लिए 29 रनों की साझेदारी की। अयूब 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बाबर आजम और फरहान ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। बाबर ने 52 गेंद में कुल 74 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और दो छक्के शामिल रहे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 ट्राई सीरीज 2025 में रविवार, 23 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया। बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने कमाल की बल्लेबाजी की है। दोनों ही खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े। इस अर्धशतक की बदौलत बाबर आजम ने विराट कोहली के एक बड़े कीर्तिमान की बराबरी कर ली।
कोहली की कर ली बराबरी
इस अर्धशतकीय पारी के चलते बाबर टी20I में सर्वाधिक फिफ्टी लगाने के मामले में विराट कोहली के बराबर पहुंच गए। T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली ने T20I क्रिकेट में कुल 38 फिफ्टी लगाई हैं। अब बाबर आजम भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 अर्धशतक लगा चुके हैं।
टी20I में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी-
- बाबर आजम- 38*
- विराट कोहली- 38
- रोहित शर्मा- 32
- मोहम्मद रिजवान- 30
- डेविड वार्नर- 28
- जोश बटलर- 28
बाबर ने बनाए हैं 4 हजार से ज्यादा रन
गौरतलब हो कि विराट कोहली के कीर्तिमान को तोड़ने के लिए बाबर आजम को सिर्फ एक और अर्धशतक की जरूरत है। अगर आने वाले मैचों में वह एक और अर्धशतक लगा देते हैं, तो वह T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। बाबर ने 134 T20I मैचों में कुल 4392 रन बनाए हैं।
