Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ये मर जाएगा, पिट जाएगा रो देगा...', युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के बारे में किया मजेदार खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:04 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने युवा स्‍टार अभिषेक शर्मा के बारे में एक बेहद मजेदार खुलासा किया है। युवी ने कहा कि इस चीज के बिना अभिषेक शर्मा मर जाएगा और रो देगा। अभिषेक शर्मा ने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में अपने 1000 रन पूरे किए। अभिषेक आईसीसी की टी20 इंटरनेशनल बल्‍लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान पर काबिज हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा (Pic Credit- X)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने युवा स्‍टार अभिषेक शर्मा के बारे में एक मजेदार खुलासा किया है। युवराज सिंह ने कहा कि आप अभिषेक शर्मा को उनके बल्‍ले से दूर नहीं रख सकते।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभिषेक शर्मा के करियर को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने हाल ही में युवा खिलाड़ी के बारे में एक मजेदार कहानी साझा की। एक इवेंट में बातचीत करते हुए युवी ने हंसते हुए कहा, 'आप अभिषेक से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोई उससे उसका बल्‍ला नहीं ले सकता है। ये मर जाएगा, पिट जाएगा, रो देगा, लेकिन अपना बैट नहीं देगा।'

    अभिषेक का बल्‍ले से प्‍यार

    युवराज ने साथ ही कहा कि अभिषेक अपने बल्‍ले को खजाने की तरह संभालकर रखते हैं। युवी ने कहा, 'अगर उसके पास 10 बल्‍ले होंगे तो बोलेगा कि सिर्फ दो ही हैं। उसने मेरे कई बल्‍ले ले लिए, लेकिन अपने बल्‍ले से अलग नहीं हुआ।' अभिषेक शर्मा ने हाल ही में ब्रिस्‍बेन में वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाया था।

    25 साल के अभिषेक शर्मा सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले बल्‍लेबाज बने। उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में यह कारनामा किया, जो बारिश के कारण धुल गया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने केवल 528 गेंदों में 1000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे किए।

    पार्टनरशिप का रिकॉर्ड

    अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बारिश से धुले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए 52 रन की साझेदारी की। इस तोड़ी ने ऑस्‍ट्रेलिया में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 188 रन जोड़े। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में यह किसी जोड़ी की सबसे ज्‍यादा रन की साझेदारी रही।

    इन दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्‍ड ब्रेविस और ट्रिस्‍टन स्‍टब्‍स की जोड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्‍होंने इस साल की शुरुआत में 187 रन की साझेदारी की थी।

    नंबर-1 बल्‍लेबाज अभिषेक

    बता दें कि अभिषेक शर्मा इस समय नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल बल्‍लेबाज हैं। अभिषेक का उनके बल्‍ले के प्रति प्‍यार साफ समझ आता है कि वो गेंद पर करारा प्रहार करने को तत्‍पर रहते हैं। वो मैदान के बाहर अपने बल्‍ले के रखवाले बनते हैं और अंदर इसे हथियार बनाकर विरोधी गेंदबाजों पर इस्‍तेमाल करते हैं।

    यह भी पढ़ें- 'अभिषेक शर्मा की कमजोरी के बारे में युवराज से बात करूंगा', तूफानी बल्लेबाज के पीछे पड़ा दिग्गज

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: अभिषेक शर्मा ने 7 गेंदों में ही बना दिया रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव को छोड़ दिया पीछे