'ये मर जाएगा, पिट जाएगा रो देगा...', युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के बारे में किया मजेदार खुलासा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने युवा स्‍टार अभिषेक शर्मा के बारे में एक मजेदार खुलासा किया है। युवराज सिंह ने कहा कि आप अभिषेक शर्मा को उनके बल्‍ले से दूर नहीं रख सकते।

अभिषेक शर्मा के करियर को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने हाल ही में युवा खिलाड़ी के बारे में एक मजेदार कहानी साझा की। एक इवेंट में बातचीत करते हुए युवी ने हंसते हुए कहा, 'आप अभिषेक से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोई उससे उसका बल्‍ला नहीं ले सकता है। ये मर जाएगा, पिट जाएगा, रो देगा, लेकिन अपना बैट नहीं देगा।'

अभिषेक का बल्‍ले से प्‍यार युवराज ने साथ ही कहा कि अभिषेक अपने बल्‍ले को खजाने की तरह संभालकर रखते हैं। युवी ने कहा, 'अगर उसके पास 10 बल्‍ले होंगे तो बोलेगा कि सिर्फ दो ही हैं। उसने मेरे कई बल्‍ले ले लिए, लेकिन अपने बल्‍ले से अलग नहीं हुआ।' अभिषेक शर्मा ने हाल ही में ब्रिस्‍बेन में वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाया था।

25 साल के अभिषेक शर्मा सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले बल्‍लेबाज बने। उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में यह कारनामा किया, जो बारिश के कारण धुल गया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने केवल 528 गेंदों में 1000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे किए।

पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बारिश से धुले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए 52 रन की साझेदारी की। इस तोड़ी ने ऑस्‍ट्रेलिया में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 188 रन जोड़े। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में यह किसी जोड़ी की सबसे ज्‍यादा रन की साझेदारी रही।