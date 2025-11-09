Language
    'अभिषेक शर्मा की कमजोरी के बारे में युवराज से बात करूंगा', तूफानी बल्लेबाज के पीछे पड़ा दिग्गज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय गेंदबाजों के लिए परेशानी बने हुए हैं। उनको आउट करना गेंदबाजों के लिए चुनौती रहा है। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कहर ढा रखा है। वह जिस भी मैदान पर जाते हैं सामने वाली टीम उनसे खौफ खाती है। वह गेंदबाजों के लिए काल बन गए हैं और हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में ये देखने को मिला था। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि उनकी कमजोरी क्या है और इसमें भारत के एक पूर्व क्रिकेटर का भी नाम है।

    अभिषेक शर्मा को यहां तक पहुंचाने में भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का अहम रोल रहा है। वह उनके गुरु की तरह हैं। युवराज को कई बार अभिषेक को ट्रेनिंग कराते हुए देखा गया है और अभिषेक ने भी कई बार कहा है कि युवराज ने उनको काफी सिखाया है।

    प्लानिंग करने की जरूरत

    भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि वह युवराज से पूछेंगे कि अभिषेक शर्मा की कमजोरी क्या है। इरफान का मानना है कि टीमें अब अभिषेक के खिलाफ तैयारी करके और प्लान बनाकर आएंगी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला है और वह निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम यहां द्विपक्षीय सीरीज की बात कर रहे हैं। हालांकि, एशिया कप मल्टी टीमों का टूर्नामेंट था। लेकिन वर्ल्ड कप में टीमें तैयारी करके आएंगी। अगर अभिषेक शर्मा हर बार स्टेप आउट करके आएंगे तो टीम उनके खिलाफ काम करने लगेंगी।"

    उन्होंने कहा, "मैं आश्वस्त हूं कि टीम मैनेजमेंट इस पर ध्यान दे रहे होंगे। युवराज सिंह भी इस पर फोकस कर रहे होंगे। मैं युवराज सिंह से बात करूंगा।"

    प्लानिंग करनी होगी बेहतर

    अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में पांच मैचों में 163 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 161.38 और औसत 40.75 का रहा है। इरफान ने कहा कि अभिषेक को काफी प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने कहा, "अभिषेक भी सोच रहे होंगे कि वह हर गेंद पर हर गेंदबाज पर इस तरह से स्टेप आउट नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिं बेहतर करनी होगी। आखिरी मैच में अभिषेक के दो कैच छूटे थे। अगर एक कैच भी पकड़ लिया जाता तो उनकी पारी का अंत हो जाता।"