स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम और राजस्‍थान रॉयल्‍स के ओपनर यशस्‍वी जायसवाल ने खुलासा किया कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। उन्‍होंने बताया कि कैसे रॉयल्‍स के साथी ध्रुव जुरैल टीम मीटिंग के दौरान उन्‍हें इस आदत के कारण छेड़ते थे।

जायसवाल ने बताया कि जुरैल उनके सामने बैठकर हंसना शुरू कर देते थे। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने बताया कि वो कोशिश करते थे कि जुरैल को नजरअंदाज करें और नहीं हंसे। युवा खिलाड़ी ने मेनएक्‍सपी को दिए इंटरव्‍यू में कई मजेदार खुलासे किए।

यशस्‍वी जायसवाल ने क्‍या कहा

मेरी एक दिक्‍कत है। जब मैं हंसता हूं तो नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं लगातार हंसता हूं। हम राजस्‍थान रॉयल्‍स के लिए हल्‍ला बोल वीडियो की शूटिंग कर रहे थे। कुछ हुआ और मैं हंसने लगा। मैंने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। ध्रुव जुरैल जानबूझकर टीम मीटिंग के दौरान मेरे सामने बैठता है और फिर हंसता है। मैं उसे नजरअंदाज करके अपनी हंसी नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं।

शुभमन गिल शानदार दोस्‍त

यशस्‍वी जायसवाल ने भारतीय टेस्‍ट और वनडे कप्‍तान शुभमन गिल के साथ अपने रिश्‍ते के बारे में भी खुलकर बताया। जायसवाल ने कहा, 'वो शानदार दोस्‍त भी है। वो बहुत अच्‍छा है और काफी घुलने-मिलने वाले स्‍वभाव का है। जब जरुरत होती है तो वो काफी गंभीर रहता है। शुभमन भाई बहुत मस्‍त है यार। वो अपने आस-पास का माहौल खुशनुमा बनाए रखता है। हम ज्‍यादातर समय हंसते रहते हैं।'

कौन है पसंदीदा बल्‍लेबाजी जोड़ीदार

यशस्‍वी जायसवाल ने यह भी पूछा गया कि आपका फेवरेट बैटिंग पार्टनर कौन है। मुंबई के खिलाड़ी ने कहा कि उन्‍हें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल के साथ बल्‍लेबाजी करना रास आता है।