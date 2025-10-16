'शुभमन भाई तो मस्त है यार... ये खिलाड़ी मुझे बहुत छेड़ता है', Yashasvi Jaiswal ने टीम से जुड़े किए मजेदार खुलासे
भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने साथी खिलाड़ियों के बारे में मजेदार खुलासे किए हैं। जायसवाल ने अपने बारे में एक खुलासा किया वो खुद की हंसी को रोक नहीं पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने नए कप्तान शुभमन गिल की खूबी बताई। यशस्वी ने अनुभवी रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप पर भी बात कही।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम और राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने खुलासा किया कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे रॉयल्स के साथी ध्रुव जुरैल टीम मीटिंग के दौरान उन्हें इस आदत के कारण छेड़ते थे।
जायसवाल ने बताया कि जुरैल उनके सामने बैठकर हंसना शुरू कर देते थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बताया कि वो कोशिश करते थे कि जुरैल को नजरअंदाज करें और नहीं हंसे। युवा खिलाड़ी ने मेनएक्सपी को दिए इंटरव्यू में कई मजेदार खुलासे किए।
यशस्वी जायसवाल ने क्या कहा
मेरी एक दिक्कत है। जब मैं हंसता हूं तो नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं लगातार हंसता हूं। हम राजस्थान रॉयल्स के लिए हल्ला बोल वीडियो की शूटिंग कर रहे थे। कुछ हुआ और मैं हंसने लगा। मैंने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। ध्रुव जुरैल जानबूझकर टीम मीटिंग के दौरान मेरे सामने बैठता है और फिर हंसता है। मैं उसे नजरअंदाज करके अपनी हंसी नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं।
शुभमन गिल शानदार दोस्त
यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी खुलकर बताया। जायसवाल ने कहा, 'वो शानदार दोस्त भी है। वो बहुत अच्छा है और काफी घुलने-मिलने वाले स्वभाव का है। जब जरुरत होती है तो वो काफी गंभीर रहता है। शुभमन भाई बहुत मस्त है यार। वो अपने आस-पास का माहौल खुशनुमा बनाए रखता है। हम ज्यादातर समय हंसते रहते हैं।'
कौन है पसंदीदा बल्लेबाजी जोड़ीदार
यशस्वी जायसवाल ने यह भी पूछा गया कि आपका फेवरेट बैटिंग पार्टनर कौन है। मुंबई के खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी करना रास आता है।
विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा, 'कई लोग हैं। मुझे रोहित भैया, विराट पाजी और शुभमन के साथ बल्लेबाजी करना पसंद है। केएल राहुल भाई भी। मेरे ख्याल मैंने हाल ही में उनके साथ काफी बल्लेबाजी की। जिस तरह वो आकर मुझसे बात करते हैं, वो काफी मददगार साबित होती है।'
यशस्वी जायसवाल को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी।
यह भी पढ़ें- IND vs WI: यशस्वी पर गुस्सा दिखाने के कारण विंडीज के खिलाड़ी की कटी जेब, आईसीसी ने लगाया जुर्माना
यह भी पढ़ें- IND vs WI: यशस्वी जायसवाल से डर गए ब्रायन लारा, टीम इंडिया के खेमे में पहुंचकर कर डाली खास अपील!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।