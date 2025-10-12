Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: यशस्वी पर गुस्सा दिखाने के कारण विंडीज के खिलाड़ी की कटी जेब, आईसीसी ने लगाया जुर्माना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम दिल्ली टेस्ट में तीसरे दिन लड़ाई करने के बाद भी भारत से पीछे है और उस पर हार का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच उसे एक और बुरी खबर मिली है। आईसीसी ने उसके एक खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पर लगा जुर्माना

    जेएनएन, नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स को भारत के विरुद्ध खेल जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आईसीसी के लेवल एक आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही उन्हें एक डिमेरिट अंक भी दिया गया है। यह घटना शुक्रवार को भारत की पहली पारी के 29वें ओवर में घटी जब सील्स ने गेंदबाजी करने के बाद गेंद को बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की ओर फेंक दिया जिससे गेंद उनके पैड पर लगी।

    आईसीसी ने जारी किया बयान

    आईसीसी ने कहा, सील्स को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की ओर या उसके पास अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद (या किसी अन्य क्रिकेट उपकरण) फेंकने से संबंधित है।

    भारत ने दिया फॉलोऑन

    भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को मैच के तीसरे दिन फॉलोआन दिया जिसके बाद जॉन कैंपबेल (नाबाद 87) और शै होप (नाबाद 66) ने दूसरी पारी में 138 रनों की अटूट साझेदारी करके स्कोर को 173 रन पर पहुंचा दिया है। वेस्टइंडीज के दो विकेट गिरे हैं और अभी वह 97 रन पीछे है। ऐसे में उन्होंने इस संघर्ष को कम से कम एक दिन और आगे खींच दिया है। भारत ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 518 रनों पर घोषित कर दी। फिर तीसरे दिन दूसरे सेशन में वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ढेर कर दिया।

    कुलदीप के पांच विकेट

    कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में पांचवीं बार पांच विकेट लेकर वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 रनों पर समेट दिया। वेस्टइंडीज ने रविवार को अपनी पहली पारी के स्कोर चार विकेट पर 140 रन से आगे खेलना शुरू किया। तीसरे दिन के शुरुआती 30 मिनट बाद ही कुलदीप ने जादुई गेंद पर होप (36) को आउट कर दिया। लंच के बाद के सत्र में सिराज और जसप्रीत बुमराह ने पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करने में अपना योगदान दिया, जिसके बाद कुलदीप ने 15वें टेस्ट मैच में पांचवीं बार पांच विकेट लेने का कारनामा पूरा किया।

    2016 में किंग्सटन में खेले गए टेस्ट मैच के बाद कैम्पबेल और होप वेस्टइंडीज की पहली जोड़ी है जो भारत के विरुद्ध पूरा सत्र खेलने में सफल रहे। इससे पहले किंगस्टन टेस्ट में रोस्टन चेस और होल्डर ने पांचवें दिन के अंतिम सत्र में 19 ओवर तक बल्लेबाजी की थी। 6 टेस्ट मैचों में भारत के विरुद्ध उसकी धरती पर यह पहला अवसर है, जब वेस्टइंडीज की टीम खेल को चौथे दिन तक खींच सकी है।