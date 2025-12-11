भारतीय टीम में कड़ी मेहनत करने वाला खिलाड़ी कौन? Yashasvi Jaiswal ने कोहली नहीं बल्कि इस प्लेयर का लिया नाम
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के आक्रामक ओपनर यशस्वी जायसवाल ने बताया कि शुभमन गिल राष्ट्रीय टीम में कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल ने विराट कोहली का नाम नहीं लेकर फैंस को जरूर चौंका दिया।
बता दें कि कोहली ने अपने अनुशासन और अभ्यास से कड़ी मेहनत का नया मापदंड (बेंचमार्क) स्थापित किया है। उन्हें आधुनिक युग के महान क्रिकेटर्स में से एक माना जाता है। 37 साल की उम्र में भी कोहली की रन के लिए भूख कम नहीं हुई है। वो अभी भी किसी युवा की तरह तगड़ी ट्रेनिंग करते हैं।
शुभमन गिल का नाम क्यों
हालांकि, यशस्वी जायसवाल के शुभमन गिल को चुनने की अपनी वजह है। जायसवाल ने आज तक से बातचीत में कहा, 'शुभमन गिल कड़ी मेहनत करने वाला खिलाड़ी है। मैंने हाल ही में उन्हें काफी करीब से देखा। वो काफी काम करता है और अपने रूटीन को लेकर सशक्त है। वो अपनी फिटनेस, डाइट, स्किल और ट्रेनिंग पर काफी काम करता है।'
यशस्वी ने आगे कहा, 'यह अविश्वसनीय है। गिल को खेलते देखने या उनके साथ खेलने में काफी आनंद आता है। वो शानदार व्यक्ति भी है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान उसने अच्छी और समझदारी से बल्लेबाजी की। हमें उन पर विश्वास है कि वो हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।'
शतक जमाकर विश्वास से भरे जायसवाल
बता दें कि बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी ने पिछले सप्ताह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया। जायसवाल ने नाबाद 116 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 39.5 ओवर में 271 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की।
