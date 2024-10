जवाब में बांग्‍लादेश टीम निर्धारित ओवर में 7 विकेट खोकर 164 रन ही बना पाई। बांग्‍लादेश की ओर से तौहीद हृदयोय ने सबसे ज्‍यादा 63 रन बनाए। विकेटकीपर बल्‍लेबाज लिटन दास अर्धशतक से चूक गए। उन्‍होंने 25 गेंदों पर 42 रन बनाए।

Captain @surya_14kumar collects the trophy as #TeamIndia complete a 3⃣-0⃣ T20I series win in Hyderabad 👏👏