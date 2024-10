IND vs BAN: रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ भारत ने किया बांग्लादेश का सूपड़ा साफ, दशहरा पर देशवासियों को दिया शानदार तोहफा

विजयदशमी के दिन भारतीय बल्लेबाजों ने जहां आतिशी बल्लेबाजी की तो वहीं, गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाकर रखा। 133 रनों की यह जीत रनों के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है और भारत ने त्योहार का एक बेहतरीन तोहफा दिया है।

