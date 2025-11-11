'बेवजह ही...', Mohammed Shami को नजरअंदाज करने पर भड़के Sourav Ganguly, टीम इंडिया के सेलेक्टर्स पर निकाली भड़ास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sourav Ganguly: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी की नेशनल टीम के सभी फॉर्मेट में वापसी होनी चाहिए। गांगुली ने कहा कि शमी फिट है और बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्टर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं।

35 साल के तेज गेंदबाज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने गए। बता दें कि शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था। इसके बाद से वह टीम के लिए कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेलते नजर आए।

Mohammed Shami के सपोर्ट में उतरे Sourav Ganguly दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट में वापसी होनी चाहिए। गांगुली ने शमी की तारीफ करते हुए कहा कि शमी बेहद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वह फिट हैं और हमने तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में देखा कि उन्होंने बंगाल को अकेले दम पर जिताया।