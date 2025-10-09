स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाना है। जहां इस वक्त टीम इंडिया का मिशन 2-0 से वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने पर ही नहीं, बल्कि दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी नजरें हैं, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम के साथ जुड़ने वाले हैं।

ये दोनों ही दिग्गज इंटरनेशनल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 7 महीने बाद वापसी करने वाले हैं। दोनों की वापसी से फैंस काफी खुश है, लेकिन अभी रोहित-विराट के वनडे फ्यूचर संशय में हैं। इस बीच भारतीय टीम के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट को लेकर एक बड़ा बयान दिया हैं।

Shubman Gill ने Rohit-Virat को लेकर क्या कहा? दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली (Shubman Gill on Rohit Sharma & Virat Kohli) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है, लेकिन कप्तान रोहित से वनडे की कप्तानी छीन ली गई हैं। इन दोनों के वनडे फ्यूचर पर अभी तस्वीर साफ नहीं हैं। ये माना जा रहा है कि रोहित-विराट की ये वनडे सीरीज आखिरी हो सकती है। इस बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले युवा बैटर स्टार शुभमन गिल ने रोहित-विराट की दिल खोलकर तारीफ की।