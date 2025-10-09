Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohit-Virat खेलेंगे ODI WC 2027? नए कप्‍तान Shubman Gill ने अपने बयान से दे दिया बड़ा हिंट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट से पहले, रोहित शर्मा और विराट कोहली सात महीने बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वापसी कर रहे हैं, हालांकि उनके वनडे भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि ये दोनों दिग्गज 2027 विश्व कप में भारत की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। गिल ने यह भी बताया कि वह रोहित के शांत स्वभाव और टीम में एकता बनाए रखने के तरीके को अपनी कप्तानी में अपनाना चाहते हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Rohit-Virat खेलेंगे ODI WC 2027? नए कप्‍तान Shubman Gill ने अपने बयान से दे दिया बड़ा हिंट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाना है। जहां इस वक्त टीम इंडिया का मिशन 2-0 से वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने पर ही नहीं, बल्कि दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी नजरें हैं, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम के साथ जुड़ने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये दोनों ही दिग्गज इंटरनेशनल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 7 महीने बाद वापसी करने वाले हैं। दोनों की वापसी से फैंस काफी खुश है, लेकिन अभी रोहित-विराट के वनडे फ्यूचर संशय में हैं। इस बीच भारतीय टीम के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट को लेकर एक बड़ा बयान दिया हैं।

    Shubman Gill ने Rohit-Virat को लेकर क्या कहा?

    दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली (Shubman Gill on Rohit Sharma & Virat Kohli) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है, लेकिन कप्तान रोहित से वनडे की कप्तानी छीन ली गई हैं। इन दोनों के वनडे फ्यूचर पर अभी तस्वीर साफ नहीं हैं। ये माना जा रहा है कि रोहित-विराट की ये वनडे सीरीज आखिरी हो सकती है। इस बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले युवा बैटर स्टार शुभमन गिल ने रोहित-विराट की दिल खोलकर तारीफ की। 

    शुभमन गिल ने साफ तौर पर कहा है कि वह मानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आगामी 2027 वनडे विश्व कप में भारत की सफलता में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा,

    दोनों के पास जो अनुभव और स्किल है, वो आसानी से नहीं मिलती। बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए इतने मैच जिताए हैं। दुनिया में भी ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हैं जिनके पास इतनी काबिलियत, क्वालिटी और अनुभव हो।

    -

    गिल

    रोहित के नक्शेकदम पर चलने को तैयार गिल

    25 साल के शुभमन गिल (Shubman Gill) ने ये भी कहा कि वे अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से सीखी हुई शांत स्वभाव और टीम में दोस्ताना माहौल को अपनी कप्तानी में लाना चाहते हैं। गिल ने कहा कि भारत की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। रोहित भैया की जो शांत स्वभाव की खासियत है और उन्होंने टीम में जो एकता और दोस्ती बनाई, मैं उसे अपनी कप्तानी में अपनाना चाहता हूं। 

    गौतम गंभीर संग अपने रिश्ते पर बोले गिल

    गिल ने मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। हम इस बात पर बात करते हैं कि खिलाड़ियों को सुरक्षा का एहसास कैसे दिलाया जाए। इसके अलावा हम एक मजबूत तेज गेंदबाजों का पूल तैयार करने पर भी चर्चा करते हैं, जो आगे चलकर बहुत अहम रहेगा।

    यह भी पढ़ें: शुभमन गिल को वनडे कप्‍तान बनने के बारे में पहले ही पता चल गया था, Rohit Sharma की क्‍वालीटि का भी किया खुलासा