    IND vs AUS: श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से क्यों लिया ब्रेक? वनडे सीरीज हार के बाद खोला राज

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:45 PM (IST)

    श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से लिया ब्रेक। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हार के बाद श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। श्रेयस ने कहा कि वह लगातार कई ओवर्स तक फील्डिंग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पीठ में समस्या है और इसके चलते वह लगातार दो दिन फील्डिंग नहीं कर सकता। यही कारण है कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लिया है।

    गौरतलब हो कि श्रेयस अय्यर ने एडिलेड वनडे में 61 रन की पारी खेली। इसके बावजूद टीम इंडिया जीत नहीं सकी और सीरीज गंवा दी। वनडे सीरीज में हार के बाद श्रेयस अय्यर से जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी पीठ में समस्या है और इसके चलते मैं लगातार दो दिन फील्डिंग नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैंने रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लिया है।

    'फिट रहने के लिए छोड़ा टेस्ट क्रिकेट'

    श्रेयस ने कहा, मैं रेड बॉल में आया तो मुझे पता चला कि जब भी मैं थोड़े ओवर्स से ज्यादा फील्डिंग करता हूं तो ग्राउंड में जो मेरी इंटेंसिटी होती है वो गिर जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर बने रहने के लिए आपको इंटेंसिटी मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए मुझे पता चल गया था तो उस हिसाब से मैंने वो ब्रेक लेने का फैसला किया और मैसेज कन्वे किया। वनडे क्रिकेट में पता है कि एक दिन फील्डिंग करने के बाद अगले दिन रेस्ट है तो आराम से रिकवर कर सकते हैं।

    ऐसा है श्रेयस का प्रदर्शन

    बता दें कि श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 सीजन में पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद अय्यर अभी तक टी20 टीम इंडिया में जगह नहीं बना सके हैं। जबकि टेस्ट क्रिकेट से तो अय्यर साल 2024 से बाहर चल रहे हैं। अभी तक अय्यर भारत के लिए 14 टेस्ट मैचों में 811 रन, 72 वनडे में 2917 रन और 51 टी20 मैचों में 1104 रन बना चुके हैं।

