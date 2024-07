मांजरेकर के पोस्‍ट पर फैंस की नजर पड़ी और कोहली को नजरअंदाज करने के लिए पूर्व क्रिकेटर की कड़ी आलोचना हुई। याद दिला दें कि कोहली ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन का स्‍कोर बनाया था।

यह भी पढ़ें: 'मेरा आखिरी टी20 वर्ल्‍ड कप और T20I मैच', Virat Kohli ने फाइनल के बाद कर दी संन्‍यास की घोषणा

संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, ''रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और अजित अगरकर अपनी अतुल्‍नीयता के कारण आपके लोग हैं। बहुत खुश हूं कि उन्‍होंने अंत में कुछ कर दिखाया। मेरा दिल उनके लिए जाता है।''

Rohit Sharma, Rahul Dravid & Ajit Agarkar are your people with absolute integrity. So happy that they had something to show in the end! My heart goes out to them. 🙏🙏🙏— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 29, 2024