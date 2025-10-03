'Azad Kashmir' Controversy: पहले कश्मीर को लेकर दिया विवादित बयान, अब पाकिस्तान की पूर्व कप्तान के बदले सुर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को 'आजाद कश्मीर' कहने पर चर्चा में आई सना मीर ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर अपनी बात समझाने की कोशिश की है। महिला वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की पूर्व कप्तान ने कमेंट्री के दौरान POK को 'आजाद कश्मीर' कहा था।
यह सब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई महिला वर्ल्ड कप 2025 के मैच के दौरान हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जब पाकिस्तानी प्लेयर नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए उतरी, तब सना मीर ने कहा कि नतालिया 'आजाद कश्मीर' से आती हैं। उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आना पड़ता है।
वायरल हुआ वीडियो
उनके इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर रखा है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' कहा जाता है।
सोशल मीडिया पर दी सफाई
इसी को कमेंट्री के दौरान सना मीर ने 'आजाद कश्मीर' कहा था। वीडियो वायरल होने के बाद आलोचना झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपनी सफादी दी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।
'उस कहानी का हिस्सा...'
उन्होंने लिखा, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका सफर कैसा रहा। यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं।
पाकिस्तान को मिली शिकस्त
मीर ने आगे लिखा, कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के तौर पर हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर फोकस करना है। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।
मैच की बात करें तो पाकिस्तानी महिला टीम को बांग्लादेश की टीम से 7 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए। इसके बाद बांग्लादेश ने इस टारगेट को आसानी से चेज कर लिया।
It's unfortunate how things are being blown out of proportion and people in sports are being subjected to unnecessary pressure. It is sad that this requires an explanation at public level.
My comment about a Pakistan player's hometown was only meant to highlight the challenges… pic.twitter.com/G722fLj17C— Sana Mir ثناء میر (@mir_sana05) October 2, 2025
