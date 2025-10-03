'Azad Kashmir' Controversy: पहले कश्मीर को लेकर दिया विवादित बयान, अब पाकिस्तान की पूर्व कप्तान के बदले सुर

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कश्मीर कहने पर पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर को सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर अपनी बात समझाने की कोशिश की है। महिला वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की पूर्व कप्तान ने कमेंट्री के दौरान POK को आजाद कश्मीर कहा था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को 'आजाद कश्मीर' कहने पर चर्चा में आई सना मीर ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर अपनी बात समझाने की कोशिश की है। महिला वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की पूर्व कप्तान ने कमेंट्री के दौरान POK को 'आजाद कश्मीर' कहा था।

यह सब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई महिला वर्ल्ड कप 2025 के मैच के दौरान हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जब पाकिस्तानी प्लेयर नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए उतरी, तब सना मीर ने कहा कि नतालिया 'आजाद कश्मीर' से आती हैं। उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आना पड़ता है।

वायरल हुआ वीडियो उनके इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर रखा है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' कहा जाता है।

सोशल मीडिया पर दी सफाई इसी को कमेंट्री के दौरान सना मीर ने 'आजाद कश्मीर' कहा था। वीडियो वायरल होने के बाद आलोचना झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपनी सफादी दी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।