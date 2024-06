Rohit Sharma Retirement: ‘मैंने सोचा नहीं था T20 से संन्यास लूंगा, लेकिन...’, ‘हिटमैन’ को मजबूरी में लेना पड़ा फैसला? खुद बताई वजह

दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से संन्यास का एलान किया। इन दोनों के रिटायरमेंट को क्रिकेट के एक युग का भी अंत बताया जा रहा है। जब रोहित से उनके टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने को लेकर सवाल पूछा तो ‘हिटमैन’ ने कहा कि जब भी आपको मन से लगे कि अब इसका सही समय आ गया है तो मैं वो करता हूं। इतना आगे और पीछे का मैं सोचता नहीं हूं कि मैं ये वर्ल्ड कप या वो वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं टी20 से संन्यास लूंगा, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा। वर्ल्ड कप जीतना और गुड बाय कहने से अच्छा कुछ नहीं।

बता दें कि रोहित शर्मा ने अपने टी20I करियर का अंत 4231 रनों के साथ किया। वह फिलहाल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली 4188 रन के साथ मौजूद हैं।

#WATCH | On his retirement from T20 International Cricket, Indian skipper Rohit Sharma says, " Whenever I feel inside what is right, I try and do that, that has been my nature when I captained the team as well. What I feel inside is what I want to do. I don't think a lot about… pic.twitter.com/U2VsQRCrC7