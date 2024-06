T20 WC: Hardik का सपना हुआ साकार, भारत के चैंपियन बनते ही पांड्या को याद आया बचपन; सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की जीत के बाद हार्दिक पंड्या ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बचपन वाले हार्दिक कह रहे है कि हमारा सपना है कि हम भी बड़ौदा और इंडिया के लिए खेले। इस वीडियो में पांड्या ने कैप्शन में लिखा कि बड़ौदा का एक लड़का जो अपने सपने को जी रहा है और जो कुछ भी उसके रास्ते में आया है उसके लिए आभारी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा सकता। अपने देश के लिए खेलना हमेशा सबसे बड़ा सम्मान रहेगा।

हार्दिक पांड्या ने टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में ये साबित कर दिखाया कि क्योंकि वह जरूरत के समय टीम इंडिया के लिए तुरुप्प का इक्का बनते हैं। हार्दिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की और हेनरिक क्लासेन को सबसे पहले आउट किया। इसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में दो विकेट लेकर भारत को ये जीत दिलाई। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने डेविड मिलर को सूर्या के हाथों कैच आउट कराया। इस ओवर की पांचवीं गेंद पर पांड्या ने रबाडा को चलता किया।

Just a boy from Baroda living his dream and grateful for everything that’s come his way 🇮🇳🙏 Cannot ask for anything more. Playing for my country will always be the greatest honour ❤️ pic.twitter.com/jeHHjB7rtU— hardik pandya (@hardikpandya7) June 29, 2024