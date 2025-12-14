IND vs SA 3rd T20I मैच से पहले पूर्व क्रिकेटर ने चुनी अपनी प्लेइंग इलेवन, नंबर-3 पर संजू सैमसन को दी जगह
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच के लिए मंच तैयार है। दोनों टीमें 14 दिसंबर को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में तीसरे मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी। गौरतलब है कि सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है।
भारत ने सीरीज का पहला टी20 मैच जीता, जबकि प्रोटियाज ने दूसरा मैच अपने नाम किया। तीसरा मैच धर्मशाला में खेला जाना है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी मुकाबले में भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है। इसी विषय पर बोलते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने तीसरे टी20I के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान किया।
जितेश शर्मा को नहीं दी जगह
उथप्पा ने स्टार स्पोर्ट्स के 'फॉलो द ब्लूज' कार्यक्रम में कहा, 'मैं शुभमन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करते देखना चाहूंगा। बिल्कुल अलग रणनीति, तीसरे नंबर पर संजू सैमसन, चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव और पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा और इसी तरह आगे भी।
उथप्पा ने आगे कहा, 'आपके पास अभी भी हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल हैं। तो आपके आठ बल्लेबाज तो तैयार हैं और पांच गेंदबाज भी। मैं उस प्लेइंग इलेवन को देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वह भारत के लिए आदर्श प्लेइंग इलेवन होगी।
बैटिंग लाइन-अप में लगातार बदलाव
गौरतलब हो कि भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी लाइन-अप में लगातार बदलाव के कारण आलोचना का सामना कर रही है। टीम प्रबंधन और कोच गौतम गंभीर के प्लान की क्रिकेट विशेषज्ञ और फैंस लगातार आलोचना कर रहे हैं। वहीं, संजू सैसमन को बाहर बैठाने के चलते फैंस पहले ही नाराज हैं।
