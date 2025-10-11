'मैं वनडे क्रिकेट खेलना चाहता हूं,' ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ODI टीम में जगह न मिलने पर जडेजा का आया पहला रिएक्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम से बाहर किए जाने पर परिपक्व प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। क्योंकि टीम प्रबंधन ने पहले ही उनसे इस बारे में स्पष्ट बातचीत कर ली थी।

जडेजा ने कहा कि चयन उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा। वे टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि, वह वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं।

आखिरी फैसला इन सबका

जडेजा ने कहा, मैं हमेशा भारत के लिए खेलना चाहता हूं, लेकिन आखिर में फैसला टीम मैनेजमेंट, कोच, कप्तान और चयनकर्ताओं का होता है। उन्होंने मुझसे पहले ही बात की थी, इसलिए टीम घोषित होने पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे कारण भी बताया।

'मैं वही करूंगा'

उन्होंने आगे कहा, जब भी मौका मिलेगा, मैं वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं। अगर वर्ल्ड कप से पहले कुछ वनडे में अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। वर्ल्ड कप जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, और हम इस बार उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा

जडेजा अब 37 वर्ष के होने जा रहे हैं। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्होंने 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताई है।

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी कहा था कि जडेजा अभी भी टीम की योजनाओं में शामिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टीम संयोजन को देखते हुए इस बार उन्हें विश्राम देना पड़ा। सीरीज के लिए वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दोनों टीमों के बीच पांच टी20 मुकाबले खेले जाएंगे।