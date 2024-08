Shahid Afridi का फूटा गुस्सा, BAN के हाथों मिली हार के बाद बताई पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी

यह भी पढ़ें: नहीं खत्म हुई पाकिस्तान टीम में फूट, शाहीन अफरीदी ने शान मसूद के साथ की बदतमीजी! गुस्से में आए नजर, देखें Video

बांग्लादेश के खिलाफ मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि रावलपिंडी की पिच उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं खेली। कप्तान ने कहा कि बारिश के मद्देनजर, उन्हें उम्मीद थी कि गेंदबाजों को मदद मिलेगी और पिच तेज गेंदबाजों के लिए फायदेमंद रहेगी।

बता दें कि पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश के बीच अब 30 अगस्त से दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान की नजरें जोरदार वापसी करते हुए सीरीज बराबर करने पर होगी।

A 10-wicket defeat raises serious questions about the decision to prepare this type of pitch, select four fast bowlers and leave out a specialist spinner. This to me clearly shows a lack of awareness about home conditions. That said, you cannot take the credit away from…— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 25, 2024