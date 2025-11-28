Language
    रोहित और कोहली खेलेंगे वनडे वर्ल्ड कप-2027! गेंदबाजी कोच ने कर दिया साफ

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब टीम में आते हैं तो फिर टीम का माहौल बदल जाता है। उन्होंने कहा है कि दोनों टीम में काफी अनुभव लेकर आते हैं और बाकी खिलाड़ियों के काम आता है। मोर्केल ने दोनों के अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर भी अपनी बात रखी है। 

    विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं

    जागरण संवाददाता, रांची : भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा है कि रोहित शर्मा और विरोट कोहली के पास अनुभव का बड़ा भंडार है। टीम में उनका आना पूरा माहौल बदल देता है। ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक ऊर्जा नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर वे इसी तरह खेलते रहे और फिट रहे तो 2027 विश्व कप टीम में उनकी जगह बनती है।

    मार्केल ने शुक्रवार को कहा, पिछले दो हफ्ते हमारे लिए निराशाजनक रहे हैं, लेकिन अब हमें चीजों पर विचार करने के लिए कुछ दिन मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब सबसे जरूरी है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा सफेद गेंद की टीम पर लगाएं। पिछले कुछ वर्षों में हम सफेद गेंद के क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम आत्मविश्वास से भरी होगी।

    फॉर्मेट बदलने से आएगी एनर्जी

    उन्होंने कहा, रंगीन जर्सी और गेंद का रंग बदलना अलग ऊर्जा लाते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका लय में है और आत्मविश्वासी टीम हमेशा खतरनाक होती है। हमें अगले एक-दो हफ्तों में मजबूत शुरुआत करनी होगी और पिछले दो हफ्तों को पीछे छोड़ना होगा। 2026 टी20 विश्व कप की तैयारियों के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वनडे सीरीज केवल विश्व कप अभ्यास नहीं है। मोर्कल ने कहा कि टी20 विश्व कप की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन जब भी आप भारत की जर्सी पहनते हैं तो आप करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    वनडे खेलते हैं कोहली और रोहित

    पिछले साल रोहित की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसी के बाद दोनों ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। वहीं इसी साल मई में रोहित और विराट दोनों ने आईपीएल के बीच टेस्ट से संन्यास की घोषणा की थी। इन दोनों का ये फैसला इंग्लैंड दौरे से पहले आया था।

