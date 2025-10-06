Language
    'BCCI ने जानबूझकर रोहित से छीनकर गिल को सौंपी कप्तानी…', Ajit Agarkar पर लगा बड़ा आरोप

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया है जिस पर मोहम्मद कैफ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कैफ का मानना है कि रोहित को 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहना चाहिए था और गिल को एक साथ इतनी जिम्मेदारियां सौंपना टीम के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं खासकर अजित अगरकर ने गिल पर दबाव बनाया।

    Ajit Agarkar पर लगा बड़ा आरोप, पूर्व भारतीय कप्तान का बयान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। BCCI Rohit Sharma Shubman Gill: बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया है, लेकिन इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला अब भी जारी है। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित को अब इस पद से हटाए जाने के बाद कई दिग्गजों का समर्थन मिल रहा है।

    मोहम्मद कैफ ने खुलकर कहा है कि रोहित को 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहना चाहिए था। कैफ का मानना है कि गिल को एक साथ इतनी जिम्मेदारियां सौंपना टीम के लिए भारी पड़ सकता है। अब जब रोहित कप्तान नहीं हैं, तो उनके 2027 वर्ल्ड कप खेलने की संभावना भी काफी कम हो गई है।

    Ajit Agarkar पर लगा बड़ा आरोप

    दरअसल, सिर्फ दो महीनों के अंदर शुभमन गिल को भारत का टेस्ट और वनडे कप्तान बनाया गया है, जबकि टी20 में वे उप-कप्तान हैं और अगले साल घरेलू वर्ल्ड कप के बाद सूर्यकुमार यादव से कप्तानी संभालने की पूरी तैयारी में हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद कैफ का मानना है कि गिल पर कप्तानी का बोझ डालने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है।

    कैफ ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर कहा,

    "यह तो तय था कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगा था कि ये बदलाव 2027 वर्ल्ड कप के बाद होगा। गिल में क्वालिटी है, उसने फिटनेस पर भी काफी काम किया है। रोहित के पास 2027 वर्ल्ड कप खेलने का असली मौका था। मगर अब सारा बोझ गिल पर आ गया है। इतनी जल्दी इतनी जिम्मेदारी देना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। जब सब कुछ जल्दी-जल्दी होता है, तो उसका उल्टा असर पड़ता है।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "मेरा कहना है कि उसे ओवरबर्डन मत करो। वो टेस्ट में कप्तान है, नंबर 4 पर बल्लेबाpr करता है, एशिया कप में उपकप्तान था, अब टी20 में सूर्यकुमार यादव के बाद कप्तान बनेगा। अब उसे वनडे की भी कप्तानी दे दी गई है। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी किया जा रहा है। खिलाड़ी कभी खुद कप्तानी नहीं मांगता, सबको पता है कि गिल ने भी ऐसा नहीं चाहा। मगर चयनकर्ताओं को वो बहुत पसंद है और वे उसे भविष्य का कप्तान मानते हैं। मुझे लगता है कि चयन समिति, खासकर अजित अगरकर, ने उस पर दबाव बनाया।"

    उन्होंने साथ ही कहा कि इस फैसले का असर उनके (रोहित) खेल पर पड़ेगा। अपनी आखिरी कप्तानी में रोहित ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन अब बीसीसीआई द्वारा कप्तानी छीन लिए जाने से उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ना तय है। कैफ ने कहा,

    "रोहित शर्मा ने ऐसा क्या गलत किया? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उनके नेतृत्व में लंबा कार्यकाल देखने को नहीं मिला। चार साल भी पूरे नहीं हुए। वो एक महान बल्लेबाज और शानदार कप्तान हैं। अगर उन्हें और समय मिलता, तो उनके आंकड़े और भी बेहतरीन होते। जब किसी खिलाड़ी से कप्तानी छीनी जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपना दायां हाथ खो दिया हो।"

    कैफ ने आगे कहा,

    "रोहित बतौर ओपनर और कप्तान, दोनों भूमिकाओं में शानदार थे। वो हर मैच में शतक नहीं बनाते, लेकिन बड़े मैचों में हमेशा आगे रहते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 76 रन की पारी। अब उन्हें हर मैच और हर सीरीज में खुद को साबित करना होगा। अब सबके लिए मैदान बराबर है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह अब खेलना जारी रखना चाहेंगे या नहीं।"

