याद दिला दें कि भारतीय टीम 2020 में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में केवल 36 रन पर ऑलआउट हुई थी, जो टेस्‍ट इतिहास में उसका सबसे छोटा स्‍कोर है। वॉन ने अपने आधिकारिक एक्‍स हैंडल पर पोस्‍ट किया, ''भारतीय फैंस प्रकाश की तरफ ध्‍यान दें, कम से कम आपने 36 रन का आंकड़ा पार किया।''

Look on the bright side Indian fans .. at least you have got past 36 .. 😜😜— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 17, 2024