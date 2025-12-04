स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी मैथ्यू हेडन ने एशेज सीरीज से पहले एक अजीबोगरीब दावा किया था। उन्‍होंने कहा था कि अगर अनुभवी बल्लेबाज जो रूट इस सीरीज में शतक नहीं लगा पाए तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में नग्न होकर घूमेंगे।

एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए हेडन ने कहा था, "अगर वह इस शतक नहीं लगाते हैं तो मैं MCG में नग्न होकर घूमूंगा।" रूट के शतक के बाद न सिर्फ हेडन ने राहत की सांस ली होगी बल्कि उनकी बेटी ग्रेस हेडन का सोशल मीडिया पर रिएक्‍शन सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रेस ने बोला थैंक्‍यू हेडन की बेटी ग्रेस ने कहा था, "कृपया रूट शतक बनाइए।" हेडन को राहत तब मिली जब रूट ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन शानदार शतक जड़ा। ग्रेस को भी राहत मिली। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, "रूट शुक्रिया, आपने हम सबकी आंखों की रक्षा की है।"

ऑस्‍ट्रेलिया में पहला टेस्‍ट शतक मैथ्यू हेडन ने गुरुवार को ब्रिस्बेन में दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ने के बाद इंग्लैंड के इस दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को बधाई दी। एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में हेडन ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के लिए बधाई दोस्त। तुम्हें इसमें काफी समय लगा और सचमुच, इस खेल में मुझसे ज्‍यादा किसी की दिलचस्पी नहीं थी। मैं तुम्हारे शतक का समर्थन कर रहा था। तो बधाई हो दस अर्धशतक और आखिरकार शतक। खूबसूरती से जियो और इसका पूरा आनंद लो।"

रूट ने लगाया 40वां टेस्‍ट शतक रूट ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 181 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा किया। टेस्‍ट में रूट का यह 40वां शतक था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शतक बनाने के लिए 30 पारियां खेलीं। मौरिस लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन शतक बनाने वाले वह दूसरे अंग्रेज खिलाड़ी बन गए। रूट गाबा में इंग्लैंड के लिए टेस्ट शतक लगाने वाले आठवें बल्लेबाज बन गए हैं।