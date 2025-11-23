Language
    IND vs SA: 'सड़क जैसी पर कोई शिकायत नहीं', गुवाहाटी की पिच को लेकर कुलदीप यादव का मजेदार कमेंट

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:32 PM (IST)
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    IND vs SA: कुलदीप यादव ने गुवाहाटी की पिच को 'सड़क जैसी' बताया, जिससे साउथ अफ्रीका ने 489 रन बनाए। भारत को टर्न की बजाय समय की तलाश करनी पड़ी। सपाट पिच पर अब चुनौती पूरी तरह से टिके रहने और अनुशासन की है। 

    कुलदीप यादव ने पिच को लेकर कही बड़ी बात। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने मजबूत पकड़ बनाई। दूसरे दिन 6 विकेट से आगे खेलते हुए 489 रन का स्कोर बनाया। पहले दिन तीन विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को आखिरी दिन साउथ अफ्रीकी की अंतिम विकेट मिली। कुलदीप ने कुल चार विकेट चटकाए। दिन का खेल खत्म होने के बाद उनसे पिच को लेकर सवाल पूछा गया।

    कुलदीप यादव ने गुवाहाटी की पिच का बेबाक आकलन किया। भारतीय गेंदबाजों को थकाने वाली पिच को कुलदीप ने 'सड़क जैसी' बताया। कुलदीप के शब्दों में उस विकेट पर खेलने की चुनौती झलक रही थी, जिसमें गेंदबाजों के लिए लगभग कुछ भी नहीं था।

    'वापसी के तरीके ढूंढ़ने होते हैं'

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कुलदीप ने कहा, कोलकाता अलग था। यह एक सपाट सड़क थी। टेस्ट क्रिकेट की यही चुनौती है। एक गेंदबाज के तौर पर आप हर दिन हावी होना चाहते हैं, लेकिन जब आपको बल्लेबाजी के लिए अच्छे विकेट मिलते हैं तो आपको वापसी के तरीके ढूंढ़ने होते हैं। कल हमने बहुत नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की, लेकिन एक सेशन में लंबी साझेदारी ने हमें पीछे धकेल दिया।

    'कोई शिकायत नहीं'

    कुलदीप ने आगे कहा, कुल मिलाकर, सभी ने पूरी कोशिश की। गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं थी, यही टेस्ट क्रिकेट है, आपको इसका आनंद लेना होगा, इससे सीखना होगा और इन परिस्थितियों से परिपक्व होना होगा। आपको विकेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए; बस खेलना चाहिए और उसके अनुसार ढलना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगले टेस्ट में गेंदबाजों के लिए बेहतर विकेट होगा। कोई शिकायत नहीं है।

    भारत ने नहीं गंवाया विकेट

    बात दें कि दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 9 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बिना किसी गलती के अपने शॉट खेले। पूर्वी क्षेत्र में जल्दी अंधेरा होने के चलते खेल को जल्दी समाप्त करना पड़ा।

