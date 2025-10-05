'गंभीर की हां में हां मिलाने वालों का हुआ चयन', पूर्व BCCI चीफ सेलेक्टर ने उठाए सवाल, लगाए संगीन आरोप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर के. श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम की आलोचना की है। श्रीकांत ने सवाल उठाते हुए कहा कि हेड कोच गौतम गंभीर की हां में हां मिलाने वाले व्यक्तियों का चयन हुआ है।

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार, 4 अक्टूबर को भारतीय टी20 और वनडे टीम का एलान कर दिया। वनडे टीम में हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी को जगह मिली है। इसको लेकर श्रीकांत ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हर्षित राणा को आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना गया है, जबकि उन्होंने सभी प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।

उन्होंने टीम प्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि उनका चयन इसलिए हुआ है क्योंकि वह भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर की 'हां में हां' मिलाने वाले व्यक्ति हैं। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम चयन पर चर्चा की।

श्रीकांत ने कहा, चयनित होने का सबसे अच्छा तरीका गंभीर की लगातार हां में हां मिलाना है, राणा और नितीश कुमार रेड्डी के शामिल होने से भारत की 2027 विश्व कप की योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। केवल एक ही स्थायी सदस्य है, हर्षित राणा। कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों है।

'चयन के लिए हां में हां मिलाना होगा'

श्रीकांत ने आगे कहा, आप किसी को यह ध्यान में रखे बिना नहीं चुन सकते कि वे अच्छा प्रदर्शन करें या नहीं और दूसरों को तब भी नहीं चुन सकते जब वे अच्छा प्रदर्शन न करें। सबसे अच्छा यही है कि आप हर्षित राणा की तरह बनें और गंभीर के चयन के लिए उनकी लगातार हां में हां मिलाते रहें।

गिल की होगी परीक्षा

ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत की 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी एक परीक्षा है। गिल को वनडे कप्तान बनाया जाना एक दूरदर्शी रणनीति का संकेत है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी चयन हुआ है, लेकिन उन्हें टीम में बने रहने के लिए रन बनाने होंगे।