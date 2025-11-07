'जब तुम्हारे पीरियड्स खत्म हों तो बताना', मुझे अपनी...', बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर का सनसनीखेज खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश महिला क्रिकेट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। तेज गेंदबाज जहांआरा आलम ने मौजूदा कप्तान निगार सुल्ताना पर जूनियर खिलाड़ियों से मारपीट करने आरोप लगाया। अब इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने पूर्व चयनकर्ता मंजुरुल इस्लाम पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। तेज गेंदबाज फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य अवकाश पर हैं। वह मौजूदा महिला टीम का हिस्सा नहीं हैं।

जहांआरा ने बताया कि कैसे 2022 महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें राष्ट्रीय टीम प्रबंधन द्वारा अभद्र प्रस्ताव मिले थे। बांग्लादेश महिला टीम के पूर्व चयनकर्ता मंजुरुल पर भी जहांआरा के करियर में रोड़ा बनने का आरोप लगाया गया है। क्योंकि मंजुरुल ने उनके अभद्र प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जहांआरा ने बताया कि मंजुरुल उनके पीरियड्स के बारे में बात करते थे।

मेरा हाथ पकड़ा और कंधे पर...

रियासत अजीम के यूट्यूब चैनल पर जहांआरा ने खुलासा करते हुए कहा, एक बार वह मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे कान के पास झुके और पूछा, 'तुम्हारा पीरियड कितने दिनों का हो गया है?' उन्हें पहले से ही पता था, क्योंकि आईसीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, फिजियो स्वास्थ्य कारणों से खिलाड़ियों के पीरियड पर नजर रखते हैं। मुझे नहीं पता कि किसी मैनेजर या चयनकर्ता को यह जानकारी क्यों चाहिए थी। जब मैंने कहा, 'पांच दिन,' तो उन्होंने जवाब दिया, 'पांच दिन? यह कल ही खत्म हो जाना चाहिए था। जब तुम्हारा पीरियड खत्म हो जाए, तो मुझे बताना- मुझे भी अपनी कमर का ध्यान रखना है।' मैंने बस उनकी तरफ देखा और कहा, 'माफ करना भैया, मैं समझ नहीं पाई।

'सीने से लगाने की आदत'

तेज गेंदबाज ने कहा, हमारे प्री-कैंप के दौरान, जब मैं बॉलिंग कर रही थी, तो वह मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसे लड़कियों को अपनी ओर खींचने, उन्हें अपनी सीने से लगाने और उनके कानों के पास बात करने की आदत थी। हम उससे बचते थे- यहां तक कि मैच के बाद हाथ मिलाते समय भी, हम दूर से ही हाथ बढ़ा लेते थे ताकि वह हमें अपनी ओर न खींच सके। हम आपस में घबराहट में मजाक करते थे, 'वह आ रहा है, वह हमें फिर से गले लगाएगा।

BCB ने लिया संज्ञान

जहांआरा ने बताया कि इस मामले में बांग्लादेश बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उत्पीड़न रोकने में नाकाम रहे। वहीं, क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंजुरुल ने सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्हें निराधार बताया है। इस बीच, बांग्लादेश बोर्ड ने जहांआरा के आरोपों पर संज्ञान लिया है।

यह भी पढ़ें- Women's World Cup 2025: बांग्लादेश क्रिकेट में दादागिरी! कप्तान निगार सुल्ताना पर जूनियर्स को पीटने का बड़ा आरोप