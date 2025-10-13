IND vs WI: वेस्टइंडीज ने किया हैरान तो टीम इंडिया के काम आया इंग्लैंड का अनुभव, सुंदर ने किया खुलासा

जेएनएन, नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत के स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने कहा कि ऐसी धीमी और चुनौतीपूर्ण पिचों पर सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र धैर्य और निरंतरता है। विकेट से गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन टीम के सभी गेंदबाजों ने मिलकर लगातार दबाव बनाए रखा।

सुंदर ने कहा ऐसी विकेट पर सबसे अहम है कि आप नतीजे के पीछे न भागें। बस लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ पर गेंद डालते रहें। यही असली चुनौती होती है। लंबे स्पेल में गेंदबाजी करना और इस तरह की पिच पर 20 विकेट हासिल करना बेहद संतोषजनक है। सभी गेंदबाजो ने अपना सौ प्रतिशत दिया, यहां तक कि तेज गेंदबाजों ने भी हर स्पेल में दिल से मेहनत की।

काम आया इंग्लैंड का अनुभव उन्होंने कहा कि इंग्लैंड सीरीज के अनुभव ने टीम को पांच दिन तक मैदान पर टिके रहने की मानसिक मजबूती दी थी। टेस्ट क्रिकेट फिटनेस और धैर्य की परीक्षा है। ज्यादातर मैच पांचवें दिन तक जाते हैं और यही इसकी खूबसूरती है । यह हर सत्र में आपको परखता है।

अपने ऑलराउंडर रोल पर उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए आशीर्वाद जैसा है। ऑलराउंडर होने का मतलब है कि आप हर वक्त खेल में हैं या तो गेंद से या बल्ले से। दोनों ही रूप में टीम के लिए असर डालने का मौका मिलता है। ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यह क्षमता दी है।