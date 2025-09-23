Language
    IND vs PAK: 'मारना Vs रगड़-रगड़ के धोना, भारत-पाक एक राइवलरी नहीं…’, पूर्व दिग्गज का पाकिस्तान पर हमला

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:35 PM (IST)

    Munaf Patel on Ind vs Pak एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारत की जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को रगड़-रगड़ कर धोया है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरह से मैच में शानदार बल्लेबाजी की उसके बाद वह खूब महफिल लूट रहे हैं।

    Munaf Patel ने IND vs PAK मैच पर क्या कहा?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Munaf Patel IND vs PAK: दुबई के मैदान पर 21 सितंबर को हुए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय ओपनर्स ने बेहतरीन खेल दिखाकर खूब महफिल लूटी।

    अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की तूफानी पारी खेली और शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया को 172 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाया। इस जोड़ी ने 105 रन की धमाकेदार साझेदारी बनाई और पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

    इस मैच के दौरान माहौल उस वक्त गरमाया जब अभिषेक और गिल की शाहीन अफरीदी के साथ मैदान पर लड़ाई हुई।

    हालांकि, अंपायर्स ने मामले को शांत कराया। वहीं, भारतीय टीम ने 7 गेंद बाकी रहते हुए ये मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। भारत की जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुनाफ पटे  ने जो बयान दिया, वो तेजी से वायरल हो रहा है।

    Munaf Patel ने IND vs PAK मैच पर क्या कहा?

    दरअसल, भारत-पाक मैच (IND vs PAK Asia Cup) के बाद भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल (Munaf Patel on India vs Pakistan) ने एक्स पर लिखा,

     "एक रहता है मारना और एक होता है रगड़-रगड़ के धोना। वही हुआ है भारत-पाक मैच में। गिल और अभिषेक ने मारा है। पोस्ट मैच में अभिषेक ने इंटरव्यू में बजाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'SKY' ने बजाई है। ये कोई राइवलरी नहीं। भाई बस मज़ा आ गया।"

    भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

    अगर बात करें भारत-पाक मैच (IND vs PAK) की तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उनके पक्ष में आया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 58 रन की पारी खेली, जबकि सैम अयूब और मोहम्मद नवाबज ने 21-21 रन जोड़े।

    दूसरे विकेट के लिए इन दोनों की 72 रनों की साझेदारी रही। फखर जमान ने 15 रन, जबकि कप्तान सलमान आगा ने नाबाद 17 रन और फहीम अशरफ ने नाबाद 20 रन बनाए। 

    इस तरह पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 7 गेंद बाकी रहते हुए 6 विकेट से मैच अपने नाम किया।

    इस जीत के साथ भारत ने सुपर-4 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और 2 अंक के साथ भारतीय टीम +0.689 नेट रन रेट के साथ पहले पायदान पर मौजूद है। 

