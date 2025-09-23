IND vs PAK: 'मारना Vs रगड़-रगड़ के धोना, भारत-पाक एक राइवलरी नहीं…’, पूर्व दिग्गज का पाकिस्तान पर हमला

Munaf Patel on Ind vs Pak एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारत की जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को रगड़-रगड़ कर धोया है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरह से मैच में शानदार बल्लेबाजी की उसके बाद वह खूब महफिल लूट रहे हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Munaf Patel IND vs PAK: दुबई के मैदान पर 21 सितंबर को हुए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय ओपनर्स ने बेहतरीन खेल दिखाकर खूब महफिल लूटी। अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की तूफानी पारी खेली और शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया को 172 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाया। इस जोड़ी ने 105 रन की धमाकेदार साझेदारी बनाई और पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मैच के दौरान माहौल उस वक्त गरमाया जब अभिषेक और गिल की शाहीन अफरीदी के साथ मैदान पर लड़ाई हुई। हालांकि, अंपायर्स ने मामले को शांत कराया। वहीं, भारतीय टीम ने 7 गेंद बाकी रहते हुए ये मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। भारत की जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुनाफ पटे ने जो बयान दिया, वो तेजी से वायरल हो रहा है।

Munaf Patel ने IND vs PAK मैच पर क्या कहा? दरअसल, भारत-पाक मैच (IND vs PAK Asia Cup) के बाद भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल (Munaf Patel on India vs Pakistan) ने एक्स पर लिखा, "एक रहता है मारना और एक होता है रगड़-रगड़ के धोना। वही हुआ है भारत-पाक मैच में। गिल और अभिषेक ने मारा है। पोस्ट मैच में अभिषेक ने इंटरव्यू में बजाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'SKY' ने बजाई है। ये कोई राइवलरी नहीं। भाई बस मज़ा आ गया।" Ek rehta he Maarna Aur ek hota he Ragad Ragad k Dhona Wo hua he #indvspak k match main *On filed keh k Mara he Gill & Abhishek ne *Post Match main #AbhishekSharma ne Interview main Bajayi he *Press conference main #SKY ne Bajayi he "Its not a rivalry" Bhai Bas Maza Aa gaya… pic.twitter.com/sEr2fdPhsz — Munaf Patel (@munafpa99881129) September 22, 2025 भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा अगर बात करें भारत-पाक मैच (IND vs PAK) की तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उनके पक्ष में आया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 58 रन की पारी खेली, जबकि सैम अयूब और मोहम्मद नवाबज ने 21-21 रन जोड़े।