MS Dhoni के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं? Sanju Samson ने IPL 2025 से पहले किया बड़ा खुलासा

वरिष्‍ठ खेल पत्रकार विमल कुमार से बातचीत में संजू सैमसन ने कई अहम खुलासे किए। संजू से जब पूछा गया कि किस क्रिकेटर के खिलाफ रणनीति बनाना कठिन होता है। इसके जवाब में संजू ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया।

For his fantastic Maiden T20I Ton, Sanju Samson becomes the Player of the Match 👏👏