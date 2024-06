हरभजन सिंह ने वॉन की क्‍लास लगाते हुए यह भी कहा कि पूर्व कप्‍तान को इंग्‍लैंड की हार को स्‍वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। याद दिला दें कि वॉन ने कहा था कि आईसीसी ने भारत के साथ पक्षपात किया और उन्‍होंने टीम इंडिया को पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्‍तान की हार का दोषी भी करार दिया।

वॉन ने दक्षिण अफ्रीका के हाथों अफगानिस्‍तान की 9 विकेट की शिकस्‍त के बाद कहा, ''निश्चित ही यह मुकाबला गयाना में होना चाहिए था, लेकिन चूकि पूरा इवेंट भारत के हिसाब से तैयार किया गया तो अन्‍य टीमों के साथ नाइंसाफी हुई।''

वॉन ने नियमित रूप से भारतीय टीम पर तंज कसा और ट्वीट किया, ''भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने की हकदार है। अब तक टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्‍ठ टीम। इस पिच पर इंग्‍लैंड के लिए हमेशा ही मुश्किलें खड़ी होनी थी। भारतीय टीम धीमी पिचों पर बहुत अच्‍छा खेलती है।'' वॉन का मानना था कि अगर मुकाबला त्रिनिदाद में खेला जाता तो इंग्‍लैंड भारत को हरा देता।

हरभजन सिंह ने जवाब में कहा, ''क्‍या सोचकर बोल रहे हैं कि भारत के लिए गयाना अच्‍छा स्‍थान होता? दोनों टीमें उसी स्‍थान पर खेली। इंग्‍लैंड ने टॉस जीता और उनको उसका फायदा था। मूर्खतापूर्ण बातें करना छोड़ें। इंग्‍लैंड को सभी विभागों में भारत ने पटखनी दी। तथ्‍य को स्‍वीकार करे और आगे बढ़े व अपनी बेवकूफी भरी बातें अपने साथ रखें। तर्क पर बात करें और बकवास नहीं करें।''

What makes u think Guyana was a good venue for India ? Both Teams played on the same venue . England won the toss that was an advantage . Stop being silly . England was outplayed by India in all departments. Accept the fact and Move on and keep ur rubbish with urself. Talk logic… https://t.co/2osEFYJeFC— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 27, 2024