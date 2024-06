जहां अफगानिस्‍तान ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश करके इतिहास रचा था, वहीं, दक्षिण अफ्रीका 7 बार असफल रहने के बाद आखिरकार चोकर्स का टैग मिटाने में कामयाब रहा और पहली बार वर्ल्‍ड कप के फाइनल में एंट्री की। दक्षिण अफ्रीका का टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 के फाइनल में मुकाबला भारत या इंग्‍लैंड में से किसी एक टीम से होगा।

यह भी पढ़ें- South Africa Into the Finals: 32 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने मिटाया दाग, 7 बार अधूरा रह चुका है ख्‍वाब

वॉन की कड़वी बात

वॉन ने ध्‍यान दिलाया कि अफगानिस्‍तान टीम ने कई बदलावों का सामना किया, जिसमें त्रिनिदाद में फ्लाइट की देरी शामिल है। इसके कारण अफगानिस्‍तानी खिलाड़‍ियों को नए स्‍थान पर तैयारी करने का पर्याप्‍त समय नहीं मिल पाया।

वॉन ने ट्वीट किया, ''तो अफगानिस्‍तान ने सेंट विंसेंट में सोमवार रात जीत दर्ज करके सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई किया। मंगलवार को त्रिनिदाद की फ्लाइट में 4 घंटे की देरी हुई तो अभ्‍यास का समय नहीं मिला और नए स्‍थान के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सके। खिलाड़‍ियों के सम्‍मान में बहुत ज्‍यादा कमी। मैं डरा हुआ हूं।''

So Afghanistan qualify for the WC semi winning in St Vincent on Monday night .. 4 hr flight delay on Tues to Trinidad so no time to practice or get accustomed to a new venue .. utter lack of respect to players i am afraid .. #T20WorldCup2024— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 27, 2024

Surely this Semi should have been the Guyana one .. but because the whole event is geared towards India it’s so unfair on others .. #T20IWorldCup— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 27, 2024

वॉन ने भारत पर लगाया आरोप

वॉन ने आरोप लगया है कि जो शेड्यूल बनाया गया है वो भारत के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वॉन ने लिखा है, "निश्चित तौर पर सेमीफाइनल गयान में है। लेकिन पूरे इवेंट में शेड्यूल भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत ने एक भी मैच शाम को नहीं खेला गया है।"