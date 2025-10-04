Harbhajan Singh ने रोहित शर्मा को ODI कप्तानी से हटाने पर उठाए सवाल, बोले- इतनी जल्दी क्यों…
टेस्ट के बाद अब शुभमन गिल भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए उन्हें वनडे टीम की कप्तानी जिम्मेदारी मिली है। 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज का आगाज होना है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में शामिल किए गए हैं। अब रोहित शर्मा बतौर बैटर के तौर पर खेलेंगे। रोहित से वनडे कप्तानी छीने जाने के बाद हरभजन सिंह काफी नाराज है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harbhajan Singh On Rohit Sharma: रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को भारतीय वनडे क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। धोनी के बाद जैसे युवा कोहली को कप्तान बनाया गया था, ठीक उसी तरह अब रोहित के बाद बागडोर युवा गिल को सौंपी दी गई है।
38 साल के रोहित से वनडे की कप्तानी छीनने के फैसले ने क्रिकेट जगत में उत्साह के साथ-साथ चर्चा भी शुरू कर दी है।
इस फैसले पर पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने गिल को कप्तान बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्होंने रोहित से वनडे कप्तानी छीनने के फैसले पर सवाल भी उठाए।
रोहित से वनडे कप्तानी छीने जाने पर नाराज हैं Harbhajan Singh
हरभजन सिंह ने जियोहॉटस्टार पर कहा,
"सबसे पहले शुभमन गिल को बधाई। उन्होंने टेस्ट में टीम की कप्तानी बहुत अच्छी की है और अब उन्हें वनडे टीम की जिम्मेदारी दी गई है। यह उनके लिए एक नई चुनौती होगी क्योंकि उन्होंने पहले वनडे टीम की कप्तानी नहीं की है।"
हालांकि हरभजन सिंह (Harbhajan Singh on Rohit Sharma removal ODI Captain) ने माना कि यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा का व्हाइट-बॉल क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है।
उन्होंने कहा,
"रोहित का व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें कप्तान ना देखना थोड़ा हैरान करने वाला है, जबकि वे टीम में चुने गए हैं।"
हरभजन (Harbhajan Singh News) ने आगे कहा कि रोहित ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी समेत कई टूर्नामेंट्स में जीत दिलाई है और वे भारतीय क्रिकेट के मजबूत स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे लगा अगर वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं, तो उन्हें ही कप्तान बनाया जाएगा।
हरभजन ने गिल पर भरोसा जताते हुए कहा,
"गिल बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर उन्हें 6-8 महीने या एक साल बाद जिम्मेदारी दी जाती, तो भी ठीक रहता। 2027 वर्ल्ड कप तक अभी काफी समय है।"
भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल
IND vs AUS ODI Schedule
- पहला वनडे- 19 अक्टूबर, पर्थ
- दूसरा वनडे 23 अक्टूबर, एडिलेड
- तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी
IND vs AUS T20 Schedule
-
पहला टी-20- 29 अक्टूबर, कैनबरा
दूसरा टी-20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न
- चौथा टी-20- 6 नवंबर, गोल्डकोस्ट
- पांचवां टी-20- 8 नवंबर, ब्रिसबेन
भारत की T20I टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर
🚨 India’s squad for Tour of Australia announced
Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs
The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
