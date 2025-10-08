Brian Lara ने किया Abhishek Sharma की चाहत का खुलासा, कहा- वह भारत के लिए...
आईपीएल फ्रेंचाइजी के पूर्व हेड कोच ब्रायन लारा ने खुलासा किया है कि टी20 क्रिकेट में धूम मचाने के बाद अभिषेक शर्मा अब टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं। CEAT अवॉर्ड्स में बोलते हुए लारा ने बताया कि अभिषेक में क्या खास बात है। उन्होंने कहा कि वह केवल टी20 विशेषज्ञ बनकर सीमित नहीं रहना चाहते।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टी20I टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में धूम मचा रखी है। साल 2024 आईपीएल के एक शानदार सीजन के बाद इस आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई और तब से छोटे प्रारूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कोच ब्रायन लारा के अनुसार अभिषेक केवल टी20 विशेषज्ञ बनकर सीमित नहीं रहना चाहते।
सीएट (CEAT) क्रिकेट अवॉर्ड्स में बोलते हुए लारा ने बताया कि अभिषेक टेस्ट और वनडे में भी भारत के लिए खेलना चाहते हैं। वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस समय युवराज सिंह के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ले रहे हैं।
युवराज का दिखता है प्रभाव
लारा ने कहा, मैं अभिषेक को SRH के समय से जानता हूं। मैं कोविड के दौरान वहां था। वह एक अद्भुत युवा खिलाड़ी है, और मुझे लगता है कि वह बहुत खास है। युवराज सिंह का उस पर बहुत प्रभाव रहा है- उसकी बल्ले की गति, जिस तरह से वह गेंद को हिट करता है, जिस तरह से वह लाइन में खेलता है। आप उसमें युवराज का प्रभाव देख सकते हैं।
'वह टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है'
लारा ने आगे कहा, वह कभी-कभार मुझे फोन करते हैं और सबसे खास बात यह है कि टी20 में सफलता के बावजूद वह टेस्ट टीम में जगह बनाने का रास्ता तलाशना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति के लिए इतना बड़ा सोचना बहुत खास बात है। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनमें कितना सुधार हुआ है और वे कितनी दूर तक पहुंच गए हैं। वे अपने खेल को एक अलग ही स्तर पर ले गए हैं।
एशिया कप में मचाया धमाल
गौरतलब हो कि अभिषेक ने 2025 एशिया कप में तूफानी बल्लेबाजी की थी। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। अभिषेक ने 200 की शानदार स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए और भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2026 टी20 विश्व कप फरवरी और मार्च में भारत में आयोजित होने वाला है। ऐसे में अभिषेक का टीम में होना लगभग तय माना जा रहा है।
