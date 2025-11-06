Suryakumar Yadav का सपोर्ट करके बुरी तरह फंसा पाकिस्तानी क्रिकेटर, कहीं करियर न हो जाए तबाह!
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान ने सूर्यकुमार यादव का समर्थन करके विवादों को आमंत्रण दे दिया है। आजम खान ने सूर्या के भारत-पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं वाले बयान का समर्थन किया। आजम खान का करियर वैसे ही अनिश्चित चल रहा है और इस बयान के बाद से उनके करियर पर खतरा बढ़ गया है। जानें आजम खान ने सूर्या के पक्ष में क्या कहा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का समर्थन करके बुरी तरह फंस गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर के करियर पर खतरा मंडराने लगा है।
दरअसल, एक पोडकास्ट क्रिकविक में आजम ने सूर्यकुमार यादव के बयान का समर्थन किया। भारतीय टी20 कप्तान ने एशिया कप के दौरान कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं बची है।
आजम ने दिया सूर्या का साथ
मोइन खान के बेटे आजम ने कहा, 'अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स देखो तो मेरे ख्याल से.. मुझे नहीं पता कि ऐसा कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से सूर्यकुमार यादव सही थे।'
एशिया कप के दौरान सूर्या ने कहा था, 'मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में सवाल करने बंद कर देने चाहिए। मायने यह रखता है कि टीम अच्छा खेली या नहीं। मेरे मुताबिक अगर दो टीमें 15-20 खेले और इसके नतीजे 8-7 जैसे रहे हो तो प्रतिद्वंद्विता है। मगर नतीजा 13-0 या 10-1 है तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़े क्या हैं, लेकिन यह प्रतिद्वंद्विता नहीं है।'
आजम की वापसी पर खतरा
27 साल के आजम खान ने 14 टी20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। अब इस बयान के बाद उनकी वापसी नामुमकिन सी लग रही है। पिछले साल आजम के पिता मोइन खान ने बाबर आजम को लगातार मौके नहीं देने पर चयनकर्ताओं को लताड़ लगाई।
मोइन खान ने क्या कहा
मोइन खान ने क्रिकेट पाकिस्तान से बातचीत में कहा, 'मैंने पूरा वर्ल्ड कप और उससे पहले के मैच देखे। ऐसा लगा कि आजम विकेटकीपर बल्लेबाज की पहली पसंद था। फिर अचानक एक मैच के बाद पूरी रणनीति बदल दी गई।'
याद हो कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का सफर ग्रुप चरण में थम गया था। उसने दो मुकाबले जीते थे जबकि भारत और अमेरिका से शिकस्त झेली थी।
