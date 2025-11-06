स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान के विकेटकीपर बल्‍लेबाज आजम खान भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का समर्थन करके बुरी तरह फंस गए हैं। पाकिस्‍तानी क्रिकेटर के करियर पर खतरा मंडराने लगा है।

दरअसल, एक पोडकास्‍ट क्रिकविक में आजम ने सूर्यकुमार यादव के बयान का समर्थन किया। भारतीय टी20 कप्‍तान ने एशिया कप के दौरान कहा था कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं बची है।

आजम ने दिया सूर्या का साथ

मोइन खान के बेटे आजम ने कहा, 'अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स देखो तो मेरे ख्‍याल से.. मुझे नहीं पता कि ऐसा कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से सूर्यकुमार यादव सही थे।'

एशिया कप के दौरान सूर्या ने कहा था, 'मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में सवाल करने बंद कर देने चाहिए। मायने यह रखता है कि टीम अच्‍छा खेली या नहीं। मेरे मुताबिक अगर दो टीमें 15-20 खेले और इसके नतीजे 8-7 जैसे रहे हो तो प्रतिद्वंद्विता है। मगर नतीजा 13-0 या 10-1 है तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़े क्‍या हैं, लेकिन यह प्रतिद्वंद्विता नहीं है।'