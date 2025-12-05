आंद्रे रसैल ने बताई आईपीएल से संन्यास की असली वजह, कहा- ये बहुत बड़ी लीग, मैं...

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसैल ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। वह लंबे समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, लेकिन अगले सीजन के लिए कोलकाता ने उन्हें रिटेन नहीं किया। इसके कुछ दिन बाद रसैल के आईपीएल से संन्यास लेने की खबर आई। सभी को हैरानी थी कि रसैल ऐसा क्यों कर रहे हैं। फैंस इसे रिटेन न किए जाने पर गुस्से वाला फैसला बता रहे थे। हालांकि, अब रसैल ने खुद राज से पर्दा उठा दिया है।

रसैल संन्यास लेने के बाद भी आईपीएल में नजर आएंगे। कोलकाता ने उन्हें अपना पावर कोच नियुक्त किया है। रसैल ने अपने संन्यास पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उनके सामने काफी चुनौतियां थीं इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया।

ये है वजह रसैल ने वेबसाइट क्रिकबज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने संन्यास का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा, "ये मैचों की संख्या और सफर पर निर्भर था। आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आप जल्दी से रिकवर हों और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें। आपको निश्चित तौर पर प्रैक्टिस की जरूरत है और जिम जाने की जरूरत है। लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप इसे ज्यादा न कर दें।"

उन्होंने कहा, "आईपीएल जैसी लीग में खेलते हुए एक ऑलराउंडर के तौर पर मेरे लिए ये हमेशा से चुनौती पूर्ण होता है मैं अपने बारे में बता सकता हूं क्योंकि बल्लेबाजी करना, फिर गेंदबाजी करना और फिर कुछ देर फील्डिंग करना, ये हमेशा से चुनौतीपूर्ण होता है।"