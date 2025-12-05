Language
    आंद्रे रसैल ने बताई आईपीएल से संन्यास की असली वजह, कहा- ये बहुत बड़ी लीग, मैं...

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    लंबे समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे आंद्रे रसैल ने इस सीजन आईपीएल से संन्यास का फैसला किया है। वह अब आईपीएल नहीं खेलेंगे। रसैल ने अब अपने इ ...और पढ़ें

    आंद्रे रसैल ने आईपीएल से लिया संन्यास

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसैल ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। वह लंबे समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, लेकिन अगले सीजन के लिए कोलकाता ने उन्हें रिटेन नहीं किया। इसके कुछ दिन बाद रसैल के आईपीएल से संन्यास लेने की खबर आई। सभी को हैरानी थी कि रसैल ऐसा क्यों कर रहे हैं। फैंस इसे रिटेन न किए जाने पर गुस्से वाला फैसला बता रहे थे। हालांकि, अब रसैल ने खुद राज से पर्दा उठा दिया है।

    रसैल संन्यास लेने के बाद भी आईपीएल में नजर आएंगे। कोलकाता ने उन्हें अपना पावर कोच नियुक्त किया है। रसैल ने अपने संन्यास पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उनके सामने काफी चुनौतियां थीं इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया।

    ये है वजह

    रसैल ने वेबसाइट क्रिकबज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने संन्यास का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा, "ये मैचों की संख्या और सफर पर निर्भर था। आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आप जल्दी से रिकवर हों और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें। आपको निश्चित तौर पर प्रैक्टिस की जरूरत है और जिम जाने की जरूरत है। लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप इसे ज्यादा न कर दें।"

    उन्होंने कहा, "आईपीएल जैसी लीग में खेलते हुए एक ऑलराउंडर के तौर पर मेरे लिए ये हमेशा से चुनौती पूर्ण होता है मैं अपने बारे में बता सकता हूं क्योंकि बल्लेबाजी करना, फिर गेंदबाजी करना और फिर कुछ देर फील्डिंग करना, ये हमेशा से चुनौतीपूर्ण होता है।"

    'मैं ऐसा नहीं कर सकता था'

    रसैल ने कहा कि उन्होंने इसलिए संन्यास लिया क्योंकि वह सिर्फ एक रोल निभाना नहीं चाहते थे। रसैल ने कहा, "मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मेरी गेंदबाजी मेरी बल्लेबाजी को कॉम्पलीमेंट करती है और बल्लेबाजी मेरी गेंदबाजी को। अगर मैं शुरू से ही एक बल्लेबाज होता है तो फिर मैं उस तरह से सोचता।"

    रसैल 2014 और 2024 में खिताब जीतने वाली कोलकाता की टीम का हिस्सा रहे थे।

