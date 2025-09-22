'मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त होगा भारत', छत्तीसगढ़ के सीएम ने कर दिया एलान; सुरक्षाबलों को दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों के सफल अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है। मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए जिन पर 40-40 लाख रुपये का इनाम था। मुख्यमंत्री ने सुरक्षाकर्मियों को बधाई दी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों की ओर से चलाए गए सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। दोनों पर 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है।