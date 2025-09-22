Language
    'मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त होगा भारत', छत्तीसगढ़ के सीएम ने कर दिया एलान; सुरक्षाबलों को दी बधाई

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:13 PM (IST)

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों के सफल अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है। मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए जिन पर 40-40 लाख रुपये का इनाम था। मुख्यमंत्री ने सुरक्षाकर्मियों को बधाई दी।

    अबूझमाड़ क्षेत्र में चलाया जा रहा विशेष अभियान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों की ओर से चलाए गए सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। दोनों पर 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है।

    सुरक्षाकर्मियों को दी बधाई

    मुख्यमंत्री ने इस अभियान में शामिल सुरक्षाकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और समर्पण से ही प्रदेश आज शांति और विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद का अंत अब पहले से कहीं अधिक निकट और निश्चित होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा।

