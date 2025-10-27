Zerodha यूजर्स के लिए खुशखबरी, अगले 3 महीनों में कंपनी शुरू करेगी ये खास सर्विस, सालों से था जिसका इंतजार

नई दिल्ली। भारत में सबसे लोकप्रिय डिस्काउंट ब्रोकर जिरोधा (Zerodha) अपने लाखों यूजर्स को एक बड़ी सौगात देने वाला है। दरअसल, यह ब्रोकिंग फर्म अगली तिमाही तक अपने यूजर्स को अमेरिकी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देने जा रहा है। जिरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने यह जानकारी दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नितिन कामथ ने यूट्यूब पर ज़ेरोधा के फाउंडर्स और टॉप मैनेजमेंट के साथ एक "आस्क मी एनीथिंग" सेशन में कहा, "बहुत से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर टैग किया और अमेरिका में निवेश के बारे में पूछा। हम इस पर काम कर रहे हैं, और अगली तिमाही में हमारे पास कुछ न कुछ ज़रूर होगा। यह एक प्रोडक्ट लॉन्च है।"

ये ब्रोकरेज देते हैं US मार्केट में निवेश की सुविधा बेंगलुरु स्थित डिस्काउंट ब्रोकर ने अब तक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से दूरी बनाए रखी है, जबकि एंजेल वन, इंडमनी, जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कुवेरा और 5पैसा जैसी कई ब्रोकरेज कंपनियां यह सुविधा प्रदान करती हैं।