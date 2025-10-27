Zerodha यूजर्स के लिए खुशखबरी, अगले 3 महीनों में कंपनी शुरू करेगी ये खास सर्विस, सालों से था जिसका इंतजार
जिरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने "आस्क मी एनीथिंग" सेशन में कहा, "बहुत से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर जिरोधा के ऐप से अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश के बारे में पूछा। हम इस सुविधा पर काम कर रहे हैं, और अगली तिमाही में हमारे पास कुछ न कुछ ज़रूर होगा।"
नई दिल्ली। भारत में सबसे लोकप्रिय डिस्काउंट ब्रोकर जिरोधा (Zerodha) अपने लाखों यूजर्स को एक बड़ी सौगात देने वाला है। दरअसल, यह ब्रोकिंग फर्म अगली तिमाही तक अपने यूजर्स को अमेरिकी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देने जा रहा है। जिरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने यह जानकारी दी है।
नितिन कामथ ने यूट्यूब पर ज़ेरोधा के फाउंडर्स और टॉप मैनेजमेंट के साथ एक "आस्क मी एनीथिंग" सेशन में कहा, "बहुत से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर टैग किया और अमेरिका में निवेश के बारे में पूछा। हम इस पर काम कर रहे हैं, और अगली तिमाही में हमारे पास कुछ न कुछ ज़रूर होगा। यह एक प्रोडक्ट लॉन्च है।"
ये ब्रोकरेज देते हैं US मार्केट में निवेश की सुविधा
बेंगलुरु स्थित डिस्काउंट ब्रोकर ने अब तक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से दूरी बनाए रखी है, जबकि एंजेल वन, इंडमनी, जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कुवेरा और 5पैसा जैसी कई ब्रोकरेज कंपनियां यह सुविधा प्रदान करती हैं।
वहीं, ज़ेरोधा के सीटीओ कैलाश नाध ने कहा, "यह प्रोडक्ट लॉन्च लंबे समय से अटका था। अब हमें GIFT सिटी के माध्यम से नियामक स्पष्टता मिल गई है। हम बैकएंड के साथ-साथ फ्रंटएंड में भी यूजर्स के लिए एक सरल और सहज अनुभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।"
जिरोधा की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रोकिंग फर्म के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में एक दशक से भी ज़्यादा समय में पहली बार गिरावट आई है। फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) सेगमेंट में व्यापार नियमों समेत कई नियामक बदलावों के कारण वित्त वर्ष 2025 में इसके राजस्व और मुनाफे में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है।
