Year Ender 2025: इस साल आए 101 मेनबोर्ड आईपीओ, टाटा ग्रुप का रहा जलवा; सबसे बड़े और छोटे IPO की लिस्ट देखें

नई दिल्ली। इस साल आए आईपीओ को लेकर NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में इस साल कितने मेनबोर्ड IPO और इस साल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा आईपीओ कौन सा रहा। आइए जानते हैं कि इस साल भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा आईपीओ कौन सा था।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, 19 दिसंबर तक 2025 में कुल 101 IPO लॉन्च किए गए, जबकि 2024 में इस अवधि में 90 इश्यू लॉन्च हुए थे। पब्लिक ऑफर के जरिए कुल ₹1,71,368 करोड़ जुटाए गए।

कौन लाया 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ? टाटा कैपिटल का IPO 2025 का सबसे बड़ा IPO बनकर उभरा। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए ₹15,512 करोड़ जुटाए। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी, टाटा कैपिटल का पब्लिक ऑफर 6,846 करोड़ रुपये के 21 करोड़ नए शेयरों के इश्यू और 8,665.87 करोड़ रुपये के शेयरों के ऑफर फॉर सेल का मिक्स था। स्टॉक 13 अक्टूबर को NSE और BSE पर ₹330 प्रति यूनिट पर लिस्ट हुआ, जो ₹326 प्रति शेयर के IPO इश्यू प्राइस से 1.23% ज्यादा था।