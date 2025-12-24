Year Ender 2025: इस साल आए 101 मेनबोर्ड आईपीओ, टाटा ग्रुप का रहा जलवा; सबसे बड़े और छोटे IPO की लिस्ट देखें
एनएसई की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में 19 दिसंबर तक 101 आईपीओ लॉन्च हुए, जबकि 2024 में 90 इश्यू लॉन्च हुए थे। टाटा कैपिटल का आईपीओ ₹15,512 करोड़ के साथ ...और पढ़ें
नई दिल्ली। इस साल आए आईपीओ को लेकर NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में इस साल कितने मेनबोर्ड IPO और इस साल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा आईपीओ कौन सा रहा। आइए जानते हैं कि इस साल भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा आईपीओ कौन सा था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, 19 दिसंबर तक 2025 में कुल 101 IPO लॉन्च किए गए, जबकि 2024 में इस अवधि में 90 इश्यू लॉन्च हुए थे। पब्लिक ऑफर के जरिए कुल ₹1,71,368 करोड़ जुटाए गए।
कौन लाया 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ?
टाटा कैपिटल का IPO 2025 का सबसे बड़ा IPO बनकर उभरा। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए ₹15,512 करोड़ जुटाए। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी, टाटा कैपिटल का पब्लिक ऑफर 6,846 करोड़ रुपये के 21 करोड़ नए शेयरों के इश्यू और 8,665.87 करोड़ रुपये के शेयरों के ऑफर फॉर सेल का मिक्स था। स्टॉक 13 अक्टूबर को NSE और BSE पर ₹330 प्रति यूनिट पर लिस्ट हुआ, जो ₹326 प्रति शेयर के IPO इश्यू प्राइस से 1.23% ज्यादा था।
|मेनबोर्ड IPO ओवरव्यू
|2024
|2025
|कुल मेनबोर्ड IPO की संख्या
|90
|101
|IPO के जरिए जुटाया गया कुल फंड
|₹1,59,524 करोड़
|₹1,71,368 करोड़
|औसत IPO साइज
|₹1,772 करोड़
|₹1,697 करोड़
|₹10,000 करोड़ से ज्यादा इश्यू साइज वाले IPO
|3
|4
|सबसे बड़ा मेनबोर्ड IPO
|हुंडई मोटर इंडिया (₹27,859 करोड़)
|टाटा कैपिटल (₹15,512 करोड़)
|सबसे छोटा मेनबोर्ड IPO
|विभोर स्टील ट्यूब्स (₹72 करोड़)
|जिंकुशल इंडस्ट्रीज (₹116 करोड़)
यह इश्यू 1.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि के ₹1,075.72 करोड़ की तुलना में, लेटेस्ट सितंबर तिमाही में अपने कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2% की बढ़ोतरी के साथ ₹1,097.32 करोड़ होने की रिपोर्ट दी थी।
इस साल का सबसे छोटा आईपीओ
साल 2025 का सबसे छोटा सबसे छोटा मेनबोर्ड IPO जिनकुशल इंडस्ट्रीज का था। यह आईपीओ 116 करोड़ रुपये का था। यह स्टॉक 3 अक्टूबर को NSE और BSE पर ₹125 प्रति यूनिट पर ट्रेड करना शुरू हुआ, जो ₹121 प्रति शेयर के IPO इश्यू प्राइस से 3.31% प्रीमियम था।
कंपनी 25 से ज्यादा लेंडिंग प्रोडक्ट देती है, जो SMEs, एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बिजनेस, कॉर्पोरेट, सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों सहित अलग-अलग कस्टमर बेस को सर्विस देती है। यह कमर्शियल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, कंज्यूमर लोन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और क्लीनटेक फाइनेंस प्रोवाइड करती है।
