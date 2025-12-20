Language
    IPO खुलने से पहले इस कंपनी ने जुटाए 100 करोड़ रुपये, किसने लगाया दांव; गुजरात से है कनेक्शन, GMP उछला

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    Gujarat Kidney and Super Speciality IPO: आईपीओ खुलने से पहले एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस कंपनी का गुजरात से कनेक्शन है, जिससे GMP में उछ ...और पढ़ें

    IPO खुलने से पहले इस कंपनी ने जुटाए 100 करोड़ रुपये, किसने लगाया दांव; गुजरात से है कनेक्शन, GMP उछला

    नई दिल्ली। गुजरात की हेल्थकेयर कंपनी गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से ₹100 करोड़ से ज्यादा जुटाए। इस खबर के बाद इसके जीएमपी में भी उछाल देखा गया।

    गुजरात की यह हॉस्पिटल चेन 22 दिसंबर को पब्लिक के लिए अपना IPO लॉन्च करने जा रही है, जिसका लक्ष्य 2.2 करोड़ इक्विटी शेयरों की शुरुआती बिक्री से 250.8 करोड़ रुपये जुटाना है। ये शेयर 108-114 रुपये प्रति शेयर के अपर प्राइस बैंड पर बेचे जाएंगे। यह ऑफर पूरी तरह से नया इश्यू है।

    किसने किया Gujarat Kidney and Super Speciality में निवेश?

    वीनस इन्वेस्टमेंट्स VCC – वीनस स्टेलर फंड, खंडेलवाल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड PCC सिटाडेल कैपिटल फंड, नेक्सस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, अर्नेस्टा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड PCC – अर्नेस्टा ग्लोबल फंड 1, जेटा ग्लोबल फंड्स – ज़ेटा सीरीज़ C फंड PC, इनोवेटिव विजन फंड, रेलिगो कमोडिटीज़ वेंचर्स ट्रस्ट और सनराइज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - ये कुछ प्रमुख संस्थान थे जिन्होंने एंकर बुक राउंड में हिस्सा लिया।

    कंपनी ने शुक्रवार को एंकर इन्वेस्टर्स को अपर प्राइस बैंड पर 87.73 लाख इक्विटी शेयर अलॉट करने का फैसला किया है। क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड अपने दो सब फंड सिटाडेल कैपिटल फंड और एलीट कैपिटल फंड  के जरिए कंपनी की एंकर बुक में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसने 45 करोड़ रुपये में 39.47 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके बाद खंडेलवाल फाइनेंस और वीनस इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन्होंने क्रमशः 15 करोड़ रुपये में 13.16 लाख शेयर और 10 करोड़ रुपये में 8.77 लाख शेयर खरीदे हैं।

    गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी IPO की डिटेल?

    Gujarat Kidney & Super Speciality IPO
    IPO खुलने की तारीख सोमवार, 22 दिसंबर, 2025
    IPO बंद होने की तारीख बुधवार, 24 दिसंबर, 2025
    प्राइस बैंड ₹108 से ₹114 प्रति शेयर
    लॉट साइज 128 शेयर
    कुल इश्यू साइज ₹250.8 करोड़ (लगभग)
    फ्रेश इश्यू ₹250.8 करोड़ (2.20 करोड़ शेयर)
    ऑफर फॉर सेल (OFS) कुछ नहीं
    फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर
    लिस्टिंग एक्सचेंज BSE, NSE
    अलॉटमेंट का आधार शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025 (संभावित)
    रिफंड शुरू होने की तारीख सोमवार, 29 दिसंबर, 2025 (संभावित)
    डीमैट में क्रेडिट सोमवार, 29 दिसंबर, 2025 (संभावित)
    लिस्टिंग की तारीख मंगलवार, 30 दिसंबर, 2025 (संभावित)

    कितना है GMP?

    इन्वेस्टरगेन के अनुसार, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी IPO के शेयर ₹7 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी IPO का GMP +7 है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी IPO की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹121 होने की संभावना है, जो ₹114 के IPO प्राइस से 6.14% ज्यादा है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

