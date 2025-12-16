बाजार में आएंगे 4 और नए IPO, यशोदा हॉस्पिटल समेत इन कंपनियों को सेबी से मिली मंजूरी, ये रही पूरी डिटेल
बाजार नियामक ने सेबी ने यशोदा हॉस्पिटल, टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस और आरएसबी रिटेल इंडिया समेत 4 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। ये कंपनिया ...और पढ़ें
नई दिल्ली। शेयर बाजार नियामक SEBI ने यशोदा हेल्थकेयर सर्विसेज, फ्यूजन सीएक्स और ओरिएंट केबल्स समेत 7 कंपनियों को आईपीओ (New IPOs) के जरिए धन जुटाने की मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नियामकीय मंजूरी पाने वाली अन्य कंपनियों में टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस, आरएसबी रिटेल इंडिया, एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज और लोहिया कॉर्प शामिल हैं।
मार्केट सूत्रों के मुताबिक, ये कंपनियां कुल मिलाकर आईपीओ के जरिए 6,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम जुटा सकती हैं। अपडेट में बताया गया है कि इन 7 कंपनियों ने मई और सितंबर के बीच सेबी से संपर्क किया और 8-12 दिसंबर के दौरान उसकी ऑब्जर्वेशन हासिल कीं।
सबसे बड़ा यशोदा हॉस्पिटल का इश्यू
दरअसल, सेबी से ऑब्ज़र्वेशन मिलना पब्लिक इश्यू के साथ आगे बढ़ने के लिए उसकी मंज़ूरी के बराबर है।
यशोदा हेल्थकेयर सर्विसेज़ के मामले में कंपनी ने सितंबर में अपने पहले पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए फंड जुटाने के लिए एक गोपनीय तरीके से सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल किए थे। मार्केट सूत्रों के अनुसार, IPO का साइज़ 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है। इंशुरटेक कंपनी टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस ने भी सितंबर में कॉन्फिडेंशियल प्री-फाइलिंग रूट का इस्तेमाल करके अपने प्रस्तावित IPO के लिए अप्लाई किया था।
IPO के जरिए कितना फंड जुटाएंगी कंपनीज
कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस प्रोवाइडर फ्यूजन CX, अपने IPO के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की सोच रही है, जिसमें 600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 400 करोड़ रुपये के शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जैसा कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में बताया गया है।
ओरिएंट केबल्स (इंडिया) लिमिटेड अपने पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए 700 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें शेयरों का नया इश्यू और प्रमोटर्स द्वारा OFS दोनों शामिल हैं। ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार, नए इश्यू में 320 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं, जबकि OFS में कुल 380 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर हैं।
ये भी पढ़ें- रात में ही इस कंपनी ने कर दिया हर शेयर पर 7 रुपये डिविडेंड देने का एलान, खुशी से झूम उठे निवेशक
(डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।