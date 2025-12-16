बाजार में आएंगे 4 और नए IPO, यशोदा हॉस्पिटल समेत इन कंपनियों को सेबी से मिली मंजूरी, ये रही पूरी डिटेल

नई दिल्ली। शेयर बाजार नियामक SEBI ने यशोदा हेल्थकेयर सर्विसेज, फ्यूजन सीएक्स और ओरिएंट केबल्स समेत 7 कंपनियों को आईपीओ (New IPOs) के जरिए धन जुटाने की मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नियामकीय मंजूरी पाने वाली अन्य कंपनियों में टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस, आरएसबी रिटेल इंडिया, एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज और लोहिया कॉर्प शामिल हैं।

मार्केट सूत्रों के मुताबिक, ये कंपनियां कुल मिलाकर आईपीओ के जरिए 6,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम जुटा सकती हैं। अपडेट में बताया गया है कि इन 7 कंपनियों ने मई और सितंबर के बीच सेबी से संपर्क किया और 8-12 दिसंबर के दौरान उसकी ऑब्जर्वेशन हासिल कीं।

IPO के जरिए कितना फंड जुटाएंगी कंपनीज कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस प्रोवाइडर फ्यूजन CX, अपने IPO के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की सोच रही है, जिसमें 600 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 400 करोड़ रुपये के शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जैसा कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में बताया गया है।