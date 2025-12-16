रात में ही इस कंपनी ने कर दिया हर शेयर पर 7 रुपये डिविडेंड देने का एलान, खुशी से झूम उठे निवेशक

नई दिल्ली। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने शेयरहोल्डर्स के लिए प्रति शेयर 7 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुरेश श्रीनिवासन अय्यर की दोबारा नियुक्ति की घोषणा की है। ये फैसले 15 दिसंबर, 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में लिए गए। अंतरिम डिविडेंड की घोषणा ने निवेशकों को जबर फायदा होगा।

कंपनी ने 15 दिसंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 2 रुपये फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 7.00 रुपये (350%) का 'अंतरिम डिविडेंड' देने की घोषणा की है।"

क्या है डिविडेंड पाने की रिकॉर्ड डेट कैन फिन होम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रति इक्विटी शेयर ₹7 का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए प्रति शेयर ₹2 की फेस वैल्यू का 350% है। डिविडेंड के लिए योग्य शेयरहोल्डर्स तय करने की रिकॉर्ड डेट 19 दिसंबर, 2025 तय की गई है। डिविडेंड 13 जनवरी, 2026 तक शेयरहोल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

सुरेश श्रीनिवासन अय्यर को कैन फिन होम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में 18 मार्च, 2026 से अगले 2 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। यह फैसला नॉमिनेशन रेमुनरेशन और HR कमेटी की सिफारिश के बाद लिया गया है। यह दोबारा नियुक्ति NBFC-HFC निर्देश, 2021 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मंजूरी पर निर्भर है।

यह डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता और शेयरहोल्डर्स के साथ रिटर्न शेयर करने की उसकी पॉलिसी को दिखाता है। पेमेंट कैन फिन होम्स के स्टैंडर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर और रेगुलेटरी जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा। कैसा रहा है Can Fin Homes Limited के शेयरों का हाल इस साल अब तक Can Fin Homes Limited के शेयर 25.84% तक का रिटर्न दे चुके हैं। वहीं, एक साल में अब तक इसने 14.60% का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल में 87.48% का रिटर्न दिया है।